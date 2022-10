Jimmy Bourque est candidat à la mairie de Nouvelle-Arcadie

Il y aura une course électorale à la mairie de Nouvelle-Arcadie lors des élections municipales du 28 novembre.

Jimmy Bourque a annoncé sa candidature à la mairie de la nouvelle entité composée principalement du Village de Rogersville ainsi que des districts de services locaux d’Acadieville, Collette et Rogersville.

Le candidat est le président actuel du DSL de Rogersville et il fait également partie du comité de transition de la nouvelle entité en rapport à la réforme de la gouvernance locale.

«Je veux m’impliquer, en ce sens qu’il y a beaucoup de changements à venir. On n’a pas le choix d’accepter cette réalité, mais j’aimerais que ce soit fait d’une manière assez amicale, explique le candidat. On a toujours bien travaillé ensemble, dans la région.»

Il souhaite que ce nouveau départ soit entamé du bon pied. «Souvent c’est le départ qui fait la différence», admet celui qui dit avoir quelque chose à offrir. «Ce n’est pas parce que je n’ai rien à faire», ajoute l’homme d’affaires.

Jimmy Bourque a fait partie de plusieurs comités dans la région. «J’ai commencé le mouvement des cadets de l’air ici à Rogersville en 1992. Ça fait 30 ans que ça existe et j’étais l’officier commandant jusqu’à tout récemment», informe-t-il.

Le candidat à la mairie de Nouvelle-Arcadie a aussi été président de la Chambre de commerce du Grand Rogerville.

Sur le plan politique, il a travaillé avec l’ancienne ministre provinciale Rose-May Poirier. En 2010, il s’est présenté comme candidat progressiste-conservateur dans sa circonscription électorale. Il a par la suite travaillé avec l’ancien vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Paul Robichaud.

Jimmy Bourque a aussi été candidat progressiste-conservateur dans la circonscription de l’ancien premier ministre Brian Gallant, lors d’une élection partielle.

Être à l’écoute des gens fait partie de ses priorités, mais le taux de taxation est sa principale préoccupation.

«Oui, il y a des services que l’on va partager, c’est sûr et certain. Mais il y a une réalité qui existe entre les DSL et les municipalités, affirme le candidat. Il faut que les gens des municipalités acceptent que les gens installés dans les DSL sont là pour certaines raisons.»

En fait, il désigne deux mondes, celui des DSL et les municipalités. Selon lui, les municipalités trouvent que les DSL paient beaucoup moins de taxes, mais il y a des raisons pour ça, avise le candidat. Il croit en la possibilité de trouver un juste équilibre.

D’après lui, il faut parfois examiner le fonctionnement d’une municipalité pour constater ce qui coûte trop cher. «Il faut être sûr, quand on parle de taxes, qu’on a une raison. Il faut justifier les augmentations ou les diminutions des deux côtés.»

Il allègue que si les taxes augmentent dans les DSL, il faut expliquer aux gens pourquoi. «Si les gens dans les municipalités trouvent qu’ils payent trop de taxes, il faut leur dire pour quelle raison.»

Par ailleurs, avant l’heure de tombée des candidatures vendredi, il a encouragé le plus de candidats possible à se présenter aux élections. «C’est ça qui fait la beauté de la démocratie», lance-t-il.