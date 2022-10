McAdam: un chasseur âgé de 77 ans porté disparu

La GRC à McAdam demande l’aide du public pour retrouver un homme âgé de 77 ans de McAdam porté disparu.

Kenneth William Snedden a été vu pour la dernière fois le 28 octobre, vers 13h, dans une résidence à McAdam. On a informé les policiers qu’il avait quitté sa résidence avec son véhicule et son VTT pour aller chasser. Sa disparition a été signalée lorsqu’il n’est pas rentré comme prévu. Les policiers ont fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de le retrouver, mais sans succès. Les policiers et les membres de sa famille se soucient de son bien-être.

Son véhicule a plus tard été retrouvé sur le chemin Duck Lake, mais son VTT n’y était pas.

Kenneth Snedden mesure environ cinq pieds neuf pouces (175 centimètres), et pèse environ 175 livres (79 kilogrammes). Il a les yeux bruns, les cheveux bruns et gris courts, et porte une moustache. Quand on l’a vu pour la dernière fois, il portait un chapeau et une veste de chasse orange, un manteau de style camouflage, un jean et des bottes.

Il conduit un VTT rouge, de marque Honda TRX 350, 2005, portant la plaque d’immatriculation du Nouveau-Brunswick YD8529. Le numéro d’identification du véhicule est le 1HFTE252354400628.

On demande à toute personne qui sait où pourrait se trouver Kenneth William Snedden de communiquer avec la GRC à McAdam au 506-784-1205.

La GRC fournira d’autres renseignements dès qu’elle en aura.

Un certain nombre de services spécialisés de la GRC, ainsi que des équipes de recherche et de sauvetage au sol, seront dans la région de McAdam dans le cadre de l’enquête.