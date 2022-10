N.-B.: davantage d’immigrants et de minorités visibles

Le recensement fait par Statistique Canada en 2021 met en évidence deux augmentations depuis 2016: celles du nombre d’immigrants et de l’importance des minorités visibles au Nouveau-Brunswick. Ces deux groupes restent néanmoins petits.

Le Nouveau-Brunswick est peu connu pour sa diversité, comme le reste des provinces de l’Atlantique. Sa population a un taux d’immigrants de 6% (alors que celui du Québec est de 15%). Son taux de membres des minorités visibles est identique (correspondant à 44 000 personnes).

Toutefois, comme dans le reste du Canada atlantique, le Nouveau-Brunswick a connu une augmentation de son nombre d’immigrants récents de 2016 à 2021 (+ 72%). Ces personnes, qui ont obtenu leur statut durant les cinq années précédant le recensement, sont 16 000.

À l’échelle du pays, la part d’immigrants récents qui s’établissent en Atlantique a presque triplé, passant de 1,2% en 2006 à 3,5% en 2021. Au cours de cette période de 15 ans, leur proportion a augmenté au Nouveau-Brunswick, passant de 0,4% à 1,2%.

L’établissement d’immigrants récents est particulièrement notable dans les grands centres urbains de la région. Entre le tiers et la moitié de tous les immigrants vivant à Moncton (48%), à Fredericton (39%) et à Saint-Jean (36%) ont été admis de 2016 à 2021.

Dans la région métropolitaine de Moncton, le nombre d’immigrants a augmenté de 68% de 2016 à 2021. Ils représentent 9% de la population totale (soit 13 000 personnes).

Au Canada, une tendance a renforcé la croissance de la population dans des grandes villes du Canada atlantique. La part d’immigrants récents dans les trois plus grands centres urbains du pays (à Montréal surtout) a continué de diminuer, passant de 56% en 2016 à 53% en 2021.

Autre phénomène favorable à la croissance démographique du Nouveau-Brunswick, 4% des immigrants récents se sont établis dans de petites régions urbaines et 3% des immigrants se sont établis dans des régions rurales en 2021.

«Le fait que les immigrants récents s’établissent de plus en plus à l’extérieur des grands centres urbains de Toronto, de Montréal et de Vancouver peut s’expliquer en partie par les frais de logement plus élevés et la disponibilité des logements dans ces villes», avance Statistique Canada.

D’ailleurs, la migration interprovinciale a augmenté de 55% au Nouveau-Brunswick entre 2016 et 2021, pour atteindre 45 000 personnes. Beaucoup d’entre elles viennent de l’Ontario, où le prix des maisons est plus élevé.

Les membres des minorités visibles sont aussi beaucoup plus nombreux au Nouveau-Brunswick en 2021 qu’en 2016 (+ 80%). Les populations originaires du sud de l’Asie (+ 240%) et des Philippines (+ 162%) ainsi que le nombre de personnes noires (+ 74%) ont connu des augmentations marquées.