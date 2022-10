Thérèse Haché veut être conseillère générale de Rivière-du-Nord

La mairesse de Grande-Anse, Thérèse Haché, se présente en tant que conseillère générale de la municipalité de Rivière-du-Nord aux élections municipales.

L’entité regroupe les municipalités d’Anse-Bleue, Bertrand, Dugas, Grande-Anse, Maisonnette, Village Poirier et Saint-Léolin.

Si Thérèse Haché est plus intéressée à un poste de conseillère plutôt qu’à celui de mairesse, c’est parce qu’elle souhaite prendre un rôle plus actif et moins décisionnel au sein du conseil municipal.

«En tant que conseillère, tu prends une part active dans les décisions et les discussions, alors que quand on est maire, on est le président de la réunion, tu ne prends pas de réelles décisions», a-t-elle déclaré.

La mairesse espère apporter en tant que conseillère générale son expérience et ses connaissances dans le milieu de la politique municipale pour aider le plus possible les citoyens de la nouvelle entité.

«J’ai toujours adoré travailler dans le milieu municipal, j’ai cette passion. Je vais tout simplement continuer à faire du mieux que je peux pour donner les meilleurs services et à meilleur coût et répondre aux besoins des citoyens et citoyennes de cette belle municipalité.»

Mme Haché s’est beaucoup impliquée dans la vie politique et communautaire de la région, ayant notamment été la mairesse, conseillère et directrice générale du village de Grande-Anse ainsi que membres de nombreux organismes communautaires comme la vice-présidente et présidente du comité du personnel du conseil scolaire du district scolaire 5, ambassadrice du Radiothon des roses et membre de la campagne annuelle de levée de fonds de la Fondation de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet.

Elle fera face à quatre autres candidats pour les deux places de conseiller général de Rivière-du-Nord. Les quatre quartiers formant l’entité municipale devront aussi élire chacun un conseiller les représentant. Le poste de maire pour l’entité Rivière-du-Nord est disputé entre le maire de Saint-Léolin, Joseph Lanteigne, et le candidat Éric Landry.