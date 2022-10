Enlevé à Miami, le jeune Jorge Morales a été retrouvé à Moncton

La GRC au Nouveau-Brunswick et la Police de Miami-Dade ont annoncé dimanche après-midi que le jeune Jorge Morales a été retrouvé à Moncton.

Le garçon âgé de six ans était activement recherché par le FBI et le U.S. Marshals Service depuis deux mois, après son enlèvement présumé à Miami par son père et sa grand-mère.

«Le 30 octobre 2022, le jeune garçon de 6 ans de Miami en Floride, dont la disparition avait été signalée au service de police de Miami-Dade le 27 août 2022, a été trouvé sain et sauf à Moncton, au Nouveau-Brunswick», a indiqué la GRC dans un message publié sur Twitter.

Le Service de police du comté de Miami-Dade a pour sa part indiqué que Jorge Morales père et Lilliam Morales étaient actuellement détenus par la GRC au Nouveau-Brunswick.

Le petit Jorge Morales mesure trois pieds et pèse 50 livres. – Gracieuseté Le père, Jorge Morales, était recherché en lien avec l’enlèvement de l’enfant de six ans. – Gracieuseté La grand-mère de Jorge Morales, Lilliam Peña Morales, était recherchée en lien avec l’enlèvement de l’enfant de six ans. – Gracieuseté

La GRC a précisé que les arrestations qui se sont déroulées à Moncton ont été réalisées sans incident.

C’est un employé d’un commerce de Moncton situé sur la rue Plaza qui aurait reconnu les fugitifs et qui aurait alerté les policiers, a indiqué la GRC lors d’un entretien accordé à l’Acadie Nouvelle dimanche soir.

«Le garçon a été retrouvé sain et sauf et en bonne santé», a fait savoir le corps policier de la Floride dans un bref communiqué publié dimanche vers 18h.

Le garçon est désormais entre les mains du ministère du Développement social a fait savoir la GRC.

Dans un message publié sur Twitter, la police de Miami-Dade a tenu à remercier tous les intervenants qui ont permis la résolution de cette enquête, tout en évitant de saluer le travail de la GRC qui a pourtant retrouvé le garçon et procédé à l’arrestation des présumés kidnappeurs.

Les autorités américaines avaient affirmé il y a quelques jours que le trio d’origine hispanique pouvait se trouver dans le Maine ou au Nouveau-Brunswick, après la découverte par la patrouille frontalière américaine d’un véhicule abandonné à Littleton, dans le Maine et de vêtements du petit garçon.