La fête de l’Halloween attire les foules à Petit-Rocher

La fête de l’Halloween en plein air organisée dimanche à Petit-Rocher par l’administration municipale a de nouveau attiré les foules.

Par un temps des plus magnifiques pour cette période de l’année, plusieurs centaines de personnes ont participé à la fête qui s’est déroulée dans la bonne humeur sur un terrain faisant face à l’église du village.

Les princesses, petits monstres, sorcières et superhéros étaient nombreux pour l’occasion, accompagnés par des parents dont certains avaient décidé de joindre la fête en étant également déguisés.

Des décors de monstres et de fantômes et des citrouilles décoratives ajoutaient à l’ambiance de fête qui régnait sur le site où étaient distribuées en grand nombre des friandises et des boissons chaudes.