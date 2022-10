Le déclin du catholicisme s’accélère au Nouveau-Brunswick

Si la proportion de Néo-Brunswickois qui se considèrent de foi chrétienne fond rapidement au Nouveau-Brunswick, le nombre de personnes qui déclarent ne pas avoir de religion a doublé au cours de la dernière décennie.

Les dernières données du recensement de 2021 publiées par Statistique Canada nous apprennent que la province compte 104 265 chrétiens de moins qu’en 2011.

En dix ans la part de la population du Nouveau-Brunswick s’identifiant comme catholique est passée de 49.7% à 40,2%. L’Église catholique a ainsi perdu 60 595 fidèles sur cette période.

Dans le même temps, l’affiliation à une religion a perdu du terrain à un rythme sans précédent. En 2021, 29,7% des Néo-Brunswickois ne déclaraient aucune appartenance religieuse, contre 15,1% dix ans auparavant.

Le nombre de citoyens affiliés aux Églises anglicanes (-30,2), baptistes (-31%), pentecôtistes (-23,2%) et unies (-35,1%) s’est également considérablement réduit.

Jacob Legault-Leclair, chargé de cours en sociologie à l’Université de Moncton, constate le «grand délaissement des Églises chrétiennes» qui connaissent depuis plusieurs années une «crise de la transmission».

«D’une part, les catholiques ont de la difficulté à transmettre leur religion, ce qui entraine un déclin. D’autre part, il y a un vieillissement de la population catholique et protestante, qui disparait peu à peu et ne se renouvelle pas», analyse-t-il.

L’implication de l’Église dans les pensionnats autochtones et les affaires de pédophilie ont conduit certains fidèles à «remettre en question leur rapport au religieux», ajoute l’universitaire.

Les chercheurs Philippe Volpé et Dominique Pépin-Filion ont montré dans le livre l’État de l’Acadie que l’appartenance religieuse que les enfants nés dans les années 1960 ont continué à grandir dans un monde encore imprégné de la culture catholique en même temps que dans un puissant mouvement de laïcisation et de sécularisation.

«Cette génération semble avoir entretenu un rapport ambivalent en maintenant son appartenance religieuse comme un élément de son identité héritée de ses parents, mais en se distanciant de l’institution religieuse, voire en triant ce qu’elle veut bien conserver des rites et services qu’elle juge pertinents», analysent-ils.

Chez les générations suivantes, l’identité acadienne se déleste graduellement de son appartenance religieuse.

«Depuis les années 2000, une tendance va s’accentuant où, non seulement les pratiques religieuses sont, pour les deux tiers des jeunes âgés de 15-44 ans, inexistantes ou occasionnelles, mais la mise au rencart des pratiques et de l’appartenance vont de plus en plus de pair», détaillent Philippe Volpé et Dominique Pépin-Filion.

La fréquence des pratiques religieuses collectives a ainsi diminué d’une génération. En 2015 déjà, plus de la moitié (54%) des francophones âgés de 65 ans et plus participaient à des activités religieuses régulièrement, alors que ce n’était le cas que pour 15% des moins de 45 ans.

L’identité acadienne s’est ainsi délestée graduellement de son appartenance religieuse. «Il fut un temps où être acadien, c’était être francophone et catholique», souligne Jacob Legault-Leclair. «Les lignes de fractures culturelles qui étaient structurantes dans la société néo-brunswickoise s’effritent de plus en plus aujourd’hui.»

Le Nouveau-Brunswick suit d’ailleurs la tendance nationale: l’affiliation à une religion chez les Canadiens a perdu du terrain à un rythme sans précédent, plus d’un tiers d’entre eux n’ayant déclaré aucune appartenance religieuse.

D’autres religions ont gagné en importante, principalement en raison de l’immigration. Entre 2011 et 2021, le nombre de Néo-Brunswickois s’identifiant à l’islam a bondi de 2640 à 9190. La province compte désormais 3340 fidèles hindous, contre 820 il y a dix ans. Le nombre de citoyens s’identifiant à la religion sikhe a énormément progressé, passant de 20 à 1780.

«Le poids démographique occupé par ces religions minoritaires reste très marginal», souligne Jacob Legault-Leclair, notant que leurs fidèles sont souvent concentrés dans les grands centres urbains.