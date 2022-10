Les premiers ministres concentrent le pouvoir depuis des décennies

Des élus ont vilipendé la concentration du pouvoir par le premier ministre, Blaine Higgs. Si l’accusation est vraie, elle vaut aussi pour tous les premiers ministres qui ont dirigé la province pendant les 40 dernières années, à des degrés différents.

Le premier ministre Blaine Higgs est-il un dangereux dictateur?

Le député du Parti vert, Kevin Arseneau, a dénoncé sa concentration du pouvoir dans une intervention à l’Assemblée législative, pendant laquelle il a aussi traité le chef du gouvernement de «fou».

À la mi-octobre, l’ancien ministre Dominic Cardy a publié une lettre de démission avec la même critique, en omettant l’insulte, mais en évoquant la menace de dictature.

Or, des politologues observent une concentration du pouvoir par les premiers ministres des provinces et du gouvernement fédéral depuis longtemps.

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et gouvernance à l’Université de Moncton (U de M), Donald J. Savoie, a publié un livre à ce sujet en 1999: Governing from the Centre: The Concentration of Power in Canadian Politics.

«C’est une bonne attaque de dire que le premier ministre centralise tout le pouvoir, relève un professeur de science politique à l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB). La plupart des citoyens n’ont pas lu Donald Savoie. Ils ne se disent donc pas que c’est normal.»

Raisons de la centralisation

J.P. Lewis qualifie d’évidentes les raisons pour lesquelles les premiers ministres peuvent vouloir confisquer le pouvoir: le cycle d’information continue, les médias sociaux et l’opposition à l’Assemblée législative ainsi qu’au sein même du gouvernement, par exemple.

«Non seulement la concentration du pouvoir existe au niveau provincial, mais elle peut être pire qu’au fédéral, souligne le chercheur. Les législatures sont plus petites, les cabinets représentent donc une plus grande partie du caucus et il y a moins de simples députés. Ceux-ci peuvent aussi vouloir éviter de mettre en colère le premier ministre, parce qu’ils pensent pouvoir devenir ministres.»

Le professeur tend à démontrer cette thèse dans une étude qu’il a menée en collaboration avec Paul E.J. Thomas et que la Revue canadienne de science politique a publiée en 2018.

Concernant le Nouveau-Brunswick, les chercheurs ont trouvé que la taille du cabinet élargi a beaucoup grossi comparée aux nombres de députés dans l’Assemblée législative et les caucus majoritaires entre 1968 et 2017 (respectivement de 10 et 19 points de pourcentage). Ils incluent dans le cabinet élargi les secrétaires parlementaires et les présidents de caucus, par exemple.

M. Thomas et M. Lewis montrent aussi que 90% des députés du parti du premier ministre avaient une place dans un comité du cabinet en 2016 au Nouveau-Brunswick (dirigé par Brian Gallant, à l’époque). La proportion était de 40% au Manitoba.

Variabilité de la centralisation

M. Lewis précise toutefois que la tendance à la concentration du pouvoir varie selon de nombreux paramètres. Il montre par exemple qu’elle dépend de la personnalité du premier ministre, dans une étude parue en 2013 dans la Revue canadienne de science politique.

«À cause de cette variabilité, des ministres peuvent aussi penser qu’ils sont écoutés par le premier ministre», ajoute le chercheur.

Il suggère que même des chefs de partis d’opposition peuvent avoir l’impression d’obtenir l’attention de celui du gouvernement en évoquant le comité multipartite monté par Blaine Higgs pendant la pandémie de COVID-19.

«Coon, Vickers et Austin se sentaient écoutés, rappelle M. Lewis. Ensuite, il y a eu la lettre de Cardy… Mais c’est rare d’avoir un ministre qui a une communication si agressive, qui est si libre par rapport à la ligne de son parti et qui s’exprime sur autant de sujets. Pourquoi était-il dans le cabinet pour commencer? M. Higgs a fait des choix inhabituels avec lui, mais aussi avec Gauvin et Austin.»

Il juge que l’ancien premier ministre libéral, Brian Gallant, était bien plus préoccupé par le besoin de serrer les rangs de ses collaborateurs autour de lui pour avoir une communication cohérente.

Danger de la centralisation

«Les premiers ministres sont considérés comme très puissants et le modèle semble fonctionner comme la seule option permettant au gouvernement de fonctionner correctement», a d’ailleurs remarqué M. Lewis en 2013.

Il interprétait alors le résultat d’un sondage d’une centaine de ministres provinciaux et fédéraux en poste entre 2000 et 2010.

Plusieurs politologues, comme M. Savoie, considèrent pourtant la centralisation du pouvoir par les premiers ministres comme une atteinte au contrôle que le cabinet, les fonctionnaires et les députés doivent exercer sur le pouvoir exécutif.

«La plupart de ceux qui ont étudié les cabinets s’accordent à dire qu’il n’existe pas de modèle idéal [pour ces structures] dans le système de Westminster. Cependant, le prochain premier ministre autocratique n’est pas loin», a conclu M. Lewis en 2013.

Est-ce M. Higgs? Impossible de répondre, tant l’étude du sujet est complexe. Un premier ministre autoritaire semble en tout cas un produit possible du système démocratique canadien depuis longtemps.