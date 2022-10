Que faire avec ses citrouilles après l’Halloween?

Bon nombre de Néo-Brunswickois seront pris au dépourvu au lendemain de la fête de l’Halloween, ne sachant trop quoi faire avec les citrouilles qui ont servi aux décors des résidences familiales.

Différentes options s’offrent à ceux qui ont récemment acheté ce fruit qui fait partie des traditions automnales depuis de nombreuses années afin qu’il ne se retrouve pas tout bonnement dans le conteneur à déchets au lendemain de la fête.

Il est tout d’abord bon de savoir que les cucurbitacées peuvent se conserver durant plusieurs semaines s’ils n’ont pas été évidées et sculptées en guise de décoration.

L’une de ces options est d’ajouter la citrouille à la liste des ingrédients et des plats à préparer dans la cuisine.

Le nombre de recettes contenant de la citrouille qui se trouvent web est incalculable, allant de la purée à la soupe en passant par les tartes, les gâteaux et les muffins.

Les bienfaits de la citrouille pour la santé sont largement connus et documentés, le fruit étant est une excellente source de phosphore, de magnésium et de vitamines A, B2 et C en plus d’être pauvre en calories et de contenir une foule d’antioxydants et autres vertus.

Les adeptes de compostage pourront aussi donner une deuxième vie à la citrouille en la déposant dans le bac à compost après avoir retiré les graines et sectionné le fruit en plusieurs morceaux.

Larry Hodgson, le célèbre chroniqueur horticole surnommé le jardinier paresseux et qui est décédé la semaine dernière, suggérait dans l’une de ses chroniques de jeter la chair dans le potager et les plates-bandes avec des feuilles mortes.

Certains seront surpris d’apprendre que la citrouille peut même se retrouver dans la section des produits de beauté.

Une mixture comprenant de la chair de citrouille et de l’huile d’olive permettrait au corps d’avoir une peau douce et hydratée après un rinçage délicat.

Il est aussi possible de découper la citrouille en petits cubes et les donner aux oiseaux, dont certains raffolent du goût du fruit.

Le fabricant de produits animaliers Purina souligne que les chiens peuvent être attirés par une citrouille, mais qu’il est préférable de ne pas offrir le fruit cru à son animal de compagnie, mais plutôt de faire rôtir des graines de citrouille pour offrir à son animal en guise de gâterie.

Il est aussi recommandé de donner occasionnellement de petites quantités de citrouille à son chat, mais uniquement si le fruit a été bien cuit.

Les habiles bricoleurs pourront quant à eux utiliser les petites et grosses citrouilles qui auront été bien vidées et nettoyées comme porte-chandelle ou seau à glace pour garder le vin ou autres boissons bien au frais.