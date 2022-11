Huit ans de prison pour une tentative de meurtre à Petit-Rocher

Michel Beaudoin, un individu originaire de Petit-Rocher, a été condamné lundi à purger une peine de huit années de prison après avoir plaidé coupable à une série d’accusations criminelles qui ont été portées contre lui, dont une de tentative de meurtre.

Les faits reprochés à l’homme de 57 ans remontent au 5 mai dernier, alors que des agents de la Police régionale BNPP ont été appelés dans une résidence de Petit-Rocher.

Une fois sur place, les policiers ont réalisé qu’une agression s’était produite et deux personnes, dont l’accusé, ont été transportées à l’hôpital régional Chaleur.

Des accusations de voies de fait avec lésions, avoir proféré des menaces, agression sexuelle, séquestration, tentative de meurtre et d’avoir administré une substance délétère ont par la suite été déposées à l’endroit de l’accusé.

Dans le cadre d’une recommandation conjointe, les représentants de la Couronne et de la défense ont suggéré l’imposition d’une peine de huit ans de prison à Michel Beaudoin pour l’accusation de tentative de meurtre dont il faisait l’objet.

Qualifiant la recommandation de «raisonnable», la juge Johanne-Marguerite Landry s’est rangée derrière la suggestion commune des avocats avant d’imposer la sentence à l’accusé.

La magistrate a également condamné Beaudoin à des peines de cinq ans de prison pour l’accusation d’agression sexuelle, trois ans pour celle de séquestration, deux années pour les voies de fait avec lésions et à une année pour l’accusation d’avoir proféré des menaces.

Ces peines seront purgées en même temps que celle imposée pour la tentative de meurtre, ce qui fait en sorte que la sentence totale a été fixée à huit années de pénitencier.

L’accusation d’avoir administré une substance délétère a pour sa part été retirée.

En plus de sa période d’incarcération, Michel Beaudoin devra fournir un échantillon d’ADN aux autorités et se voit interdire la possession d’une arme à feu pour le reste de ses jours.

Tout contact direct ou indirect avec la victime dont l’identité est protégée par la Cour lui est aussi interdit.

La question de son inscription ou non au Registre national des délinquants sexuels sera débattue lors d’une audience qui se tiendra en janvier 2023.

L’imposition de la sentence par la juge Landry a été précédée par la lecture d’une déclaration d’impact par la victime dans cette affaire.

Avec aplomb, celle-ci a raconté en détail les séquelles physiques et psychologiques découlant des actes commis par l’accusé et des conséquences néfastes à son lieu de travail et dans son environnement familial.

L’avocat de la défense, Me Luc Roy, avait d’ailleurs mis en garde les personnes présentes à l’audience à l’effet que des propos crûs et parfois difficiles à digérer allaient être entendus au tribunal lors de l’exposé des faits et du témoignage de la victime.

La cour a émis une ordonnance de non-publication qui empêche de révéler les détails entourant l’incident.