Le Festival zéro déchet présenté au Marché des fermiers de Bouctouche

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le Marché des fermiers de Bouctouche sera l’hôte du Festival zéro déchet durant toute la journée du 6 novembre.

Samedi, ce sera le temps de changer l’heure pour tout le monde. Pour d’autres, ce sera peut-être l’occasion de changer ses habitudes de vie.

En fait, c’est la deuxième année que l’attraction publique de Bouctouche tient cette activité. «Nous on encourage beaucoup le mouvement zéro déchet, affirme Rachelle Richard-Collette, directrice générale du Marché des fermiers de Bouctouche.

Zéro déchet est un mouvement environnemental qui vise à réduire sa production de déchets dans son quotidien, mais aussi son gaspillage.

En fait, le Marché des fermiers de Bouctouche favorise la formule: «Fabriquez-le, cuisinez-le, cultivez-le», une culture qui soutient les économies locales et les entrepreneurs à petite échelle.

Samedi, les activités débutent à 9h et prendront fin à 16h. «C’est toute la journée, et c’est gratuit», souligne la directrice générale du Marché de Bouctouche.

Selon Rachelle Richard-Collette, ce n’est pas seulement de recyclage dont il sera question samedi. «Est-ce qu’on a besoin d’acheter des choses, en premier lieu, et est-ce qu’on peut les réutiliser?», se demande-t-elle.

Au cours de cette journée, à 10h et à 14h30, la coordonnatrice dans l’organisation de ce festival, Nena Van de Wouwer, présentera des trucs et des astuces pour un temps des fêtes zéro déchet.

«Cette année, on a ajouté un échange de vêtements, déclare la directrice générale du Marché. C’est la première fois qu’on fait ça. L’année passée, le Vestiaire Saint-Jean-Baptiste était là en tant qu’exposant, car on a différents exposants. On encourage les gens qui veulent amener un morceau de linge ou deux à venir et en prendre un autre (sur l’étagère).»

Elle ajoute que le domaine du textile fait beaucoup de déchets. «Il n’y a pas que du gaspillage, il y a aussi beaucoup de pollution.»

Le Festival zéro déchet sera présenté pour une deuxième année au Marché des fermiers de Bouctouche. – Gracieuseté

À compter de 11h, il y aura présentation d’une table-ronde intitulée: «Comment survivre ou s’épanouir dans un monde moderne: comment les pratiques durables peuvent nous aider.»

Un coin bricolage pour les enfants sera aménagé. «On aimerait voir les enfants. C’est très familial, informe la porte-parole du Marché. On veut vraiment encourager le plus de participation possible.»

Un démo zéro déchet pour les enfants est prévu à 14h avec Chanelle Belliveau.

Soupe et sandwich seront servis sur l’heure du midi. «Pour les gens qui amènent leurs propres contenants et ustensiles, leur lunch sera gratuit», indique Rachelle Richard-Collette.

Le populaire jardinier Mario Doiron sera sur place.«Il est une bonne personne-ressource pour les jardins communautaires dans Kent. Il va faire une démonstration sur le compostage. Il a beaucoup de trucs», explique la directrice générale du Marché de Bouctouche.

À 13h, Lise Fournier présentera un atelier de fabrication du savon à partir des restes de nourriture.

Un atelier de mise en conserve pour débutants avec Bernadette Goguen aura lieu à compter de 15h.