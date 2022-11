Le gouvernement s’attaque aux voleurs de convertisseurs catalytiques

Le Nouveau-Brunswick serre la vis pour tenter d’endiguer le fléau des vols de convertisseurs catalytiques. Pour faciliter la tâche des enquêteurs, la province imposera bientôt aux ferrailleurs des règles plus strictes de traçage des transactions et d’identification des vendeurs.

Péninsule acadienne, Madawaska, Grand Moncton, les signalements de vols de convertisseurs catalytiques se sont multipliés ces derniers mois. Cette pièce est très recherchée par les malfaiteurs, car elle contient du palladium, de l’iridium, du platine et surtout du rhodium, le métal le plus rare de la planète. Une fois sectionnés, les convertisseurs sont souvent vendus à des brocanteurs ou sur le marché noir à prix d’or.

Actuellement, les ferrailleurs ne sont pas tenus de demander d’où vient le matériel ou de vérifier l’identité du vendeur. Les métaux sont achetés comptant, ce qui ne laisse évidemment aucune trace.

Difficile pour les policiers d’enquêter dans ces conditions.

Le gouvernement a annoncé lundi que des modifications à la Loi sur les licences de brocanteurs seront présentées à l’Assemblée législative cette semaine. Si l’amendement est adopté, la loi obligera les brocanteurs à exiger au vendeur de convertisseurs catalytiques et de batteries de véhicules de présenter une pièce d’identité.

Ils devront également recueillir des renseignements sur l’immatriculation du véhicule d’où provient la pièce et ne pourront plus payer en espèces en échange d’articles fréquemment volés: catalyseurs, batteries, plomb de soudeur, fils de cuivre, clapets en laiton, bandes de solin en cuivre et en plomb.

L’amende pour toute infraction à la loi sera doublée.

Le nouveau ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, explique que ces exigences visent à rendre la tâche plus ardue pour les criminels.

«Ces modifications sont inspirées de ce qui s’est avéré efficace à cet égard dans les autres administrations canadiennes, souligne-t-il. Celles qui ont instauré des modifications semblables ont déclaré que le nombre de vols de convertisseurs catalytiques avait considérablement diminué en conséquence.»

Plusieurs de ces changements ont été suggérés par la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, qui, au début de l’année, a appelé le ministère de la Sécurité Publique à réagir après une série de vols dans sa région.

«Le facteur déterminant de ces vols est la capacité des individus à vendre ce matériel volé, dans de nombreux cas sans contrôle, à des marchands de ferraille dans toute la province», écrivait-elle dans une lettre dans laquelle elle proposait la vérification des antécédents criminels des propriétaires et des employés de ces entreprises.

Entre 2019 et le début de 2022, la municipalité a subi à elle seule au moins 61 vols de câbles de cuivre dans ses parcs et ses diverses infrastructures. Le coût pour les contribuables est estimé à 135 000$. Le Food Dépôt alimentaire, l’organisme Moncton Headstart ou encore l’Anglophone East School District ont également été victimes des voleurs de convertisseurs catalytiques.

Mark Nowlan, président de Tri Province Enterprises, l’un des ferrailleurs de Moncton, salue la démarche du gouvernement provincial. Il reconnait que la provenance des matériaux est souvent difficile à vérifier et que le phénomène a pris de l’ampleur au point où son entreprise a cessé d’acheter des convertisseurs détachés en juillet 2021.

«Je crois que c’est une bonne chose», souligne l’entrepreneur. «Il semble que ces changements soient positifs et, espérons-le, cela réduira le nombre de vols.»