Les artisans de la bataille pour les soins de santé honorés dans le Restigouche

«Mobiliser plus de 8441 personnes sur l’enjeu de l’accessibilité aux soins de santé, il faut le faire. Et pour nous, ça mérite d’être souligné.»

Ces bons mots, le président de l’Association francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB), Marcel Larocque, les réservait au Club des aînés Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton pour ses récentes actions visant à sauvegarder les services de santé au Restigouche.

Depuis plusieurs mois en effet, la direction du club de Campbellton a fait du maintien et de l’accessibilité aux soins de santé son principal cheval de bataille. En plus de dénoncer publiquement plusieurs situations (absence d’accouchements, interruptions temporaires des services d’urgence et des soins intensifs, transformation de la «Clinique sans rendez-vous» de Dalhousie), ses membres ont déclenché une pétition réclamant du gouvernement que cesse l’érosion des services. Cette pétition, qui doit être déposée d’ici quelques semaines à Fredericton, a récolté un total de 8441 signatures.

Pour le président de l’AFANB, le club du Restigouche est un exemple à suivre.

«Occupez ainsi l’espace pour revendiquer de meilleurs soins, c’est très inspirant», exprime M. Larocque.

Le résultat du travail des membres du club de Campbellton est d’autant plus admirable selon lui que ceux-ci ont fait de cet enjeu un dossier qui transcende les langues et les cultures. Du coup, ils n’ont pas hésité à travailler de concert avec leurs homologues anglophones, autochtones et même du Québec puisqu’une partie de la population de la Gaspésie utilise l’hôpital de Campbellton comme établissement de référence.

«On le sent, ce cri du cœur – bien qu’il soit lancé par les aînés – ne vient pas d’un seul groupe, mais bien d’une communauté entière, et c’est cela qui fait sa force selon moi», souligne-t-il.

Selon lui, les inquiétudes des aînés et de la population générale du Restigouche sont partagées par pratiquement tous les aînés de la province.

«On entend ce type de commentaires de pratiquement tous nos membres, tant en milieu rural qu’urbain. Et quand on ajoute à cela la spécification de la langue – donc les soins en français -, c’est un défi supplémentaire. Surtout pour les aînés, car lorsqu’ils sont malades, la langue compte aussi pour beaucoup», dit-il, avouant qu’il aimerait voir d’autres clubs à travers la province porter ces revendications.

«C’est bien de dénoncer ce qui ne va pas, et c’est encore mieux quand on a des solutions à proposer. Nous, les aînés, ne critiquons nullement le personnel de la santé, car on sait qu’ils font un travail exceptionnel dans des conditions difficiles. Ce qui nous inquiète, c’est qu’en fin de compte on se retrouve avec des gens qui n’obtiennent pas les soins auxquels ils ont droit», ajoute-t-il.

Pour M. Larocque, ces efforts du Club des aînés Notre-Dame-des-Neiges tombent d’autant plus à point que l’AFANB organise un forum des Clubs de l’âge d’or à Bathurst les 15 et 16 novembre. Bien que la santé ne soit pas l’élément central de cet exercice, il indique que l’exemple de l’implication du club restigouchois sera certainement au menu.

«L’idée c’est de partager les bons coups et les défis de nos membres. Et ça, c’est exactement ce que c’est, un bon coup en réponse à un défi», souligne-t-il.