Plusieurs entrepreneurs madawaskayens honorés au Gala de la PME

Le 34e Gala de la PME au Madawaska a fait peau neuve cette année en organisant le populaire événement dans l’enceinte du Centre Jean-Daigle.

C’était la première fois que le gala était présenté dans l’amphithéâtre communautaire d’Edmundston. L’objectif, selon la directrice générale de la Chambre de commerce d’Edmundston, Cathy Pelletier, était d’attirer un plus grand nombre de convives.

«Suite à un sondage que l’on avait donné à la communauté d’affaires, plusieurs trouvaient que le gala n’était pas accessible, car, au Centre des congrès, on était à notre pleine capacité. C’est là que l’on a pris la décision de déménager, à la suite de discussions avec nos partenaires.»

Ce sont donc au moins 720 personnes qui ont pris part au 34e Gala de la PME, ce qui est, évidemment, un record pour cette activité. L’augmentation du nombre de places a aussi eu comme effet, selon Cathy Pelletier, de réduire le prix des billets pour participer à l’événement.

«Ça aide aussi du côté de la visibilité, car s’il y a plus de gens qui viennent, il y a plus de gens qui en parlent (…) Les commentaires des invités ont été très positifs.»

La Chambre de commerce de la région d’Edmundston et ses partenaires de la CBDC Madawaska et Événements Edmundston ont honoré un total de 10 entreprises et un bâtisseur lors du gala qui a eu lieu le 29 octobre.

SylvAcer, qui exploite une érablière biologique de 80 000 entailles sur les terres publiques du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, a remporté le prix de l’Entreprise de l’année.

Propriété de Éric et Sylvain Caron, forestiers professionnels, membres de l’Ordre des forestiers agréés du Nouveau-Brunswick ainsi que des producteurs de sirop d’érable, l’entreprise a créé la marque de commerce MapleCure, qui met en vedette une gamme de produits naturels en provenance de la forêt et qui a comme mission de valoriser les bienfaits du sirop d’érable et des produits de l’érable du Nouveau-Brunswick et de souligner les impacts positifs que ces produits peuvent avoir sur la santé de ses consommateurs.

Le prix Samuel E. Burpee, remis par la Chambre de commerce d’Edmundston, est allé à M.O. Multi Solution Maintenance, une entreprise qui offre une expertise dans les domaines de la mécanique industrielle, de la soudure, de la tuyauterie et de la machinerie.

De son côté, la Chambre de commerce du Haut-Madawaska a remis son prix Haut-Mérite à Gilwood Products Inc. qui œuvre notamment dans la fabrication de palettes, de bois d’allumage et de moulures industrielles.

Le prix Louis-Philippe Nadeau, remis à un bâtisseur de la région, a été décerné à Jean-Paul et Monique Ouellet, fondateurs de l’entreprise Productions avicoles Ouellet de Saint-Hilaire.

Le prix Jeune entrepreneur(e) de l’année, remis par la CBDC-Madawaska, a été remis à Dominique Babineau pour son entreprise, DB Solutions Marketing, qui se spécialise dans la consultation marketing, gestion des réseaux sociaux, programmes de clients-mystères, accompagnement marketing de tout genre, mandats de développement d’affaires (entreprise en démarrage), formation de réseaux sociaux, formations en service à la clientèle et formation en vente.

En nouveauté cette année, le prix Prestige communautaire – permettant de souligner un organisme ou une association communautaire qui apporte du bien-être à sa collectivité et de reconnaître les bienfaits socio-économiques – a été décerné à la Fondation Bob Fife, qui veille à offrir des repas aux élèves dans le besoin dans les écoles du Madawaska.

Pour la troisième année consécutive, la Chambre de commerce de la région d’Edmundston a également tenu à reconnaître des entreprises de son territoire qui se démarquent par leur implication communautaire, leur rayonnement, leur loyauté et leur essor entrepreneurial.

Dans cette optique, le travail des entreprises Dan’Spot Barber Shop, Centre Mieux-Être Imagigo, Bijouterie Rino Martin, Ëko Nature Glamping et Nadeau Soucy Ellis Architectes, a été souligné.

«Le but de tenir cet événement était bien entendu de reconnaître des gens, des entreprises, mais aussi d’offrir une opportunité à des fournisseurs de services d’avoir un soutien financier», a souligné M. Alain Lacombe, président de la CCE.

La CCE souhaite que la 35e édition se déroule une fois de plus au Centre Jean-Daigle, en octobre 2023, soit pendant la Semaine de la PME.

«On est dans un contexte où l’on ne peut pas diminuer. On peut juste augmenter», a conclu Cathy Pelletier.