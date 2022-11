Toujours peu d’immigrants francophones au N.-B.

Encore moins de 30% d’immigrants arrivés récemment au Nouveau-Brunswick parlent souvent français. Leur proportion semble même avoir diminué comparée à 2016, selon le recensement de 2021 fait par Statistique Canada.

Le français fait partie des langues les plus parlées à la maison pour 10% des immigrants étrangers arrivés au Nouveau-Brunswick de 2016 à 2021. La proportion était supérieure de trois points de pourcentage durant les cinq années précédentes.

Par ailleurs, le français fait partie des premières langues officielles parlées de façon générale par 16% des immigrants étrangers arrivés au Nouveau-Brunswick de 2016 à 2021. La proportion était supérieure de deux points de pourcentage durant les cinq années précédentes.

Les proportions d’immigrants étrangers arrivés au Nouveau-Brunswick utilisant souvent l’anglais à la maison et de façon générale sont bien plus grandes: respectivement de 24% et 80% de 2016 à 2021.

«Ces statistiques démontrent le besoin de la province d’obtenir plus de pouvoirs en immigration. Elle doit pouvoir sélectionner les immigrants», réagit le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet.

Il espère que le gouvernement provincial présentera des requêtes en ce sens à son homologue fédéral durant les négociations pour le prochain Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l’immigration. Les deux parties ont signé leur dernière entente en la matière pour une durée de cinq ans en 2017.

Efforts gouvernementaux

«Les objectifs d’immigration francophone sont basés sur les éléments que la province contrôle, soit la sélection d’un pourcentage déterminé de candidats parlant français sous les volets des programmes provinciaux», précise un agent de communication du gouvernement provincial, David Kelly.

Il souligne que son administration est incapable de contrôler la langue parlée par les membres de la famille d’un candidat sélectionné ni celles des candidats des programmes fédéraux d’immigration.

Le relationniste précise que le Nouveau-Brunswick s’engage plutôt à une augmentation annuelle de 2% des candidats en immigration francophones désignés dans le cadre de ses programmes afin d’atteindre 33% d’ici 2024 depuis 2019.

«Nous avons atteint notre objectif de 24% en 2019, 27% en 2020, 28% en 2021, et l’objectif pour 2022 est d’atteindre 30%, affirme M. Kelly. En 2022 au Nouveau-Brunswick, 855 candidats francophones sont déjà désignés et 950 autres candidats bilingues ont obtenu la résidence permanente canadienne grâce aux programmes d’immigration économique.»

Migration interprovinciale

Les nouveaux arrivants de l’étranger représentent néanmoins juste une partie de la population qui arrive au Nouveau-Brunswick. En 2021, les personnes qui habitaient dans une autre province cinq ans auparavant étaient deux fois plus nombreuses que celles qui habitaient dans un autre pays cinq ans auparavant.

Ces migrants interprovinciaux étaient 19% à avoir le français comme langue maternelle. Cette proportion était supérieure de 4 points de pourcentage en 2016.

«Toute donnée démographique qui montre que le poids démographique des francophones diminue nous inquiète, mais j’ignore si la migration interprovinciale est une tendance à long terme», commente M. Doucet.

Avoir une langue maternelle autre que le français est en outre compatible avec la capacité d’avoir une conversation dans la langue de Molière.

Le recensement de 2021 de Statistique Canada montre une légère réduction du nombre et du poids des francophones au Nouveau-Brunswick. Au quotidien, le français est la première langue parlée de 30% des habitants du Nouveau-Brunswick. Ce chiffre était de 32% en 2016 et de 34% en 2006.

La population utilisant surtout le français au quotidien dans la province s’est aussi réduite en nombre absolu de 2011 à 2021 (d’environ 9000 personnes).

La titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones, Michelle Landry, a estimé en août qu’il est difficile d’agir sur le poids et le nombre des francophones. L’immigration est néanmoins l’outil le plus efficace, selon elle.