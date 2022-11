Annulation d’intérêts sur les prêts étudiants

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a tenu parole. Il a éliminé les intérêts sur la part provinciale des prêts aux étudiants à partir de mardi. Les intérêts accumulés avant cette date demeurent payables.

«La réduction des coûts d’emprunt pour les étudiants rendra l’éducation postsecondaire plus attrayante», assure le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

Son ministère indique que l’initiative aidera 65 000 emprunteurs actuels et tous les futurs étudiants de niveau postsecondaire du Nouveau-Brunswick (citoyens ou résidents permanents).

Une personne qui rembourse un prêt de 15 000$ sur 10 ans économisera environ 4500$, selon l’administration.

«C’est une bonne chose, je crois», réagit un étudiant en deuxième année de comptabilité à l’Université de Moncton (U de M), Chad Richard.

«C’est awesome», s’exclame une étudiante en première année de droit du même établissement, Ivana Urquhart.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ajoute que les étudiants ont d’autres moyens pour trouver de l’aide afin de financer leurs études: subventions, bourses et prêts des gouvernements fédéral et provincial ainsi que le Programme d’aide au remboursement.

Revendications étudiantes

La Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM) est peu enthousiaste concernant l’élimination des intérêts sur la part provinciale des prêts étudiants.

«C’est un baume sur les finances des diplômés, mais non des étudiants», commente son président, Jean-Sébastien Léger.

Il souligne que la dette moyenne des bacheliers, au moment de l’obtention de leur diplôme, était de 40 000$ au Nouveau-Brunswick en 2015 (l’année de la dernière étude de Statistique Canada sur le sujet).

Le montant moyen des dettes d’études de tous les diplômés postsecondaires était de 28 000$ cette année-là.

Depuis, les droits et frais de scolarité ont continué à augmenter beaucoup dans la province (de près de 30%).

Le président de la FÉÉCUM compte donc répéter certaines requêtes de son association au gouvernement provincial.

D’une part, M. Léger souhaite davantage d’investissements dans les établissements postsecondaires. Il croit que ceux-ci pourraient réduire leurs prix s’ils étaient mieux financés par l’État.

Il veut d’autre part que les stagiaires de la fonction publique s’entraînant à des métiers en pénurie de main-d’œuvre et majoritairement féminins (les infirmières par exemple) reçoivent une rémunération.

Le militant confie toutefois l’abandon par son association des revendications en faveur du retour du programme Connexion NB-AE. Le gouvernement a mis fin en juin à ce moyen pour les étudiants de recevoir des prestations d’assurance-emploi en poursuivant leurs études à temps plein.

«Il n’y a pas d’ouverture du gouvernement à ce sujet, explique M. Léger. Nous allons travailler sur d’autres options pour améliorer l’accessibilité des études.»

Assurance-emploi

La perte de ce programme a eu des conséquences sur les études de Chad Richard, dont les emprunts étudiants représentent 5000$ par an seulement à cause des revenus de ses parents. Il paye pourtant son cursus en comptabilité seul.

«L’année dernière, j’étais sur l’assurance-emploi. Là, je ne peux pas, constate le jeune originaire de Moncton. J’ai eu besoin de trouver un job à temps partiel, de 20-25h par semaine, comme vendeur à La Source. Je suis déçu, même si j’aime ce que je fais. Je n’ai pas beaucoup de temps pour mes études.»

La suppression du programme Connexion NB-AE a aussi eu des répercussions sur les finances d’un étudiant au baccalauréat d’économie de l’U de M, Simon LeBlanc.

«C’est une perte de revenus, que je compense en utilisant mon épargne, qui me vient du soutien de ma famille, raconte le jeune de 20 ans. L’an passé, j’avais 1764$ par mois qui m’aidaient à payer mes études.»

L’Acadien originaire de Dieppe relativise néanmoins ses problèmes. Il assure qu’il pourra terminer ses études sans assurance-emploi ni même de travail durant l’année ou de prêt étudiant.

«J’ai un fonds d’études payé par ma famille, précise-t-il. Je suis originaire d’un milieu relativement aisé et pendant mes deux premières années d’étude, j’ai vécu chez mes parents. J’ai de l’empathie pour les gens du Nord et des régions rurales pour qui l’accès aux études est plus difficile. Ils n’ont pas l’option de retourner chez leurs parents en cas de manque d’argent.»