La Boucle Atlantique a du plomb dans l’aile

La participation de la Nouvelle-Écosse à la Boucle Atlantique, un vaste réseau d’échange d’énergie interprovincial, est compromise. Le gouvernement fédéral, qui comptait sur ce mégaprojet pour accompagner l’élimination des centrales au charbon d’ici à 2030, devra-t-il revoir ses plans?

L’idée d’un corridor énergétique permettant de fournir aux provinces maritimes de recevoir les surplus en énergie du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador ne verra peut-être pas le jour tel qu’imaginé initialement.

L’entreprise privée de service public Nova Scotia Power, filiale d’Emera, a récemment suspendu sa participation au projet de la Boucle Atlantique après que le gouvernement néo-écossais a présenté un projet de loi qui plafonnerait les hausses des tarifs d’électricité à 1,8% au cours des deux prochaines années, en excluant les augmentations directement liées aux coûts des carburants.

Son PDG, Peter Gregg, explique que la législation proposée empêchera de réaliser les investissements requis pour réaliser la transition énergétique dans la province, dont la moitié de la production d’électricité provient du charbon. Dans sa demande présentée à la régie provinciale des services publics, Nova Scotia Power estime qu’une augmentation de près de 14% des tarifs d’électricité au cours des deux prochaines années serait nécessaire.

Les conséquences de ce retrait sur l’avenir de la Boucle Atlantique ne sont pas claires pour le moment. Le projet de 5 milliards $ consiste en la création de lignes à haute tension dans les provinces de l’Atlantique. La phase de planification n’est pas encore achevée et les tracés finaux restent à déterminer. La première phase, qu’Ottawa espérait pouvoir terminer avant 2030, prévoyait une augmentation de la capacité de transmission d’énergie entre le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. La mise en place d’une liaison maritime améliorée entre Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse était aussi à l’étude.

La semaine dernière, le ministre fédéral des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson s’est voulu rassurant. Il qualifie la décision de Nova Scotia Power de «pépin» temporaire qu’il espère pouvoir surmonter.

M. Wilkinson assure qu’il reste concentré sur le projet et croit qu’il n’y a pas beaucoup d’autres options pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’il veut respecter les lois fédérales et provinciales qui fixent des cibles d’émissions de gaz à effet de serre.

«Le gouvernement fédéral maintient son engagement envers la Boucle Atlantique», nous confirme dans un courriel une attachée de presse du ministre, Keean Nembhard.

À Fredericton, Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et Développement de l’énergie, assure que la position du Nouveau-Brunswick n’a pas changé et que la province continuera son travail au sein du comité.

«Notre rôle aujourd’hui est le même qu’il était hier», a-t-il déclaré aux journalistes mercredi.

«Notre approche, c’est qu’il s’agit d’une des composantes de notre stratégie énergétique, ce n’est pas la seule. Le gouvernement fédéral est très intéressé à voir ce projet aller de l’avant, il leur reviendra de discuter d’éventuels raccourcis ou changements et si ça affectera leur approche», mentionne-t-il également, ajoutant que le développement et l’exploitation du gaz naturel devront aussi faire partie de la discussion.

Sur la question d’un éventuel gel des tarifs, le ministre note que le gouvernement Higgs n’entend pas imiter la Nouvelle-Écosse.

«Le premier ministre a été très clair, nous n’interviendrons pas dans la fixation des tarifs d’électricité. Cela a été trop fait à travers les années.»

Actuellement, 21% de la production électrique des provinces de l’Atlantique provient de combustibles fossiles. La feuille de route de l’énergie propre pour le Canada atlantique présentée en mars dernier faisait le constat qu’il «existe peu de solutions pour remplacer les centrales au charbon existantes d’ici 2030».

«Soutenue par un meilleur réseau de transport régional, l’énergie propre livrée dans les provinces maritimes, comme l’hydroélectricité, pourrait avoir des avantages importants pour le réseau et réduire les coûts de la décarbonisation pour chaque province», peut-on lire dans le rapport.

Le défi est d’autant plus grand que la demande d’électricité devrait augmenter considérablement dans la région entre 2020 et 2050, principalement en raison de la croissance démographique et de l’électrification accrue dans les secteurs des transports, du chauffage des bâtiments et de l’industrie.

– Avec des extraits de la Presse canadienne et la collaboration du journaliste Alexandre Boudreau