La dette de cartes de crédit atteint un niveau record au pays

Un nouveau sondage indique que les Canadiens s’appuient davantage sur les cartes de crédit dans un contexte d’inflation persistante et de taux d’intérêt en hausse.

L’enquête auprès des consommateurs d’Equifax Canada publiée mardi révèle que le solde moyen des cartes de crédit détenues par les Canadiens atteignait un niveau record de 2121 $ à la fin de septembre.

Equifax indique que la dette non hypothécaire moyenne par consommateur était de 21 188 $, revenant à des niveaux jamais vus depuis le premier trimestre de 2020.

Les Canadiens se sentent moins en sécurité dans leurs perspectives financières que l’an dernier, et plus de la moitié s’inquiètent de payer des factures régulières comme le loyer, les services publics ou les assurances, en particulier les adultes de 65 ans et plus.

Plus de la moitié des Canadiens interrogés ont dit être très inquiets au sujet de leur niveau d’endettement personnel.

Julie Kuzmic, d’Equifax Canada, affirme que le dernier haut solde moyen des cartes de crédit était au quatrième trimestre de 2019, à 2118 $.

Elle ajoute que la dette moyenne des cartes de crédit a diminué pendant la pandémie, mais l’utilisation des cartes de crédit a maintenant augmenté pendant six trimestres consécutifs.

«L’utilisation des cartes de crédit atteint des sommets historiques», indique Mme Kuzmic dans un communiqué mardi.

Elle a souligné que l’utilisation accrue des cartes de crédit serait «risquée» pour certains, car la dette pourrait être plus difficile à rembourser dans l’environnement économique actuel.

Plus de la moitié des répondants ont déclaré qu’ils recherchaient davantage les rabais à l’épicerie que l’année dernière ou qu’ils consacraient une partie moins importante de leur budget à leurs achats à l’épicerie.