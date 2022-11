Plus de place au privé en santé: la vision du gouvernement Higgs suscite des craintes

De plus en plus de voix s’élèvent afin de dénoncer la place que semble vouloir faire le gouvernement Higgs au secteur privé en santé, une situation qui pourrait aggraver la pénurie de travailleurs dans les hôpitaux de la province, selon les opposants.

Dans son discours du Trône, le gouvernement Higgs a annoncé son intention de faire une plus grande place au privé en santé.

Afin d’alléger les longues listes d’attentes dans les hôpitaux, Fredericton songe notamment à faire appel au privé pour des opérations de la cataracte, des analyses sanguines, des colonoscopies ou des services de radiologie.

Lundi, le Réseau de santé Vitalité a vanté les mérites de cette approche lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Stéphane Legacy, vice-président principal aux Services de consultation externe et Services professionnels chez Vitalité, a notamment cité en exemple un projet pilote mené en collaboration avec le Centre d’ophtalmologie Acadie-Bathurst.

Cette initiative, financée par le ministère de la Santé, devrait permettre de doubler le nombre d’opérations de la cataracte dans le secteur, désengorger le bloc opératoire de l’hôpital régional sans pour autant contribuer à la pénurie de main-d’œuvre dont souffre le réseau public, soutient M. Legacy.

«La clinique a surtout embauché d’anciennes infirmières fraîchement retirées ou des gens qui ne travaillaient plus à l’hôpital, a-t-il expliqué. C’est l’avantage de la clinique, elle ne vient pas puiser dans notre équipe d’infirmières chirurgicales, donc ça ne fait pas de compétition.»

Lors d’une mêlée de presse la semaine dernière, Bruce Fitch, ministre de la Santé, a lui aussi vanté les mérites du projet pilote, ajoutant que son gouvernement envisage très sérieusement d’autres cliniques privées pour les régions de Miramichi, d’Edmundston et de Fredericton. Il n’a pas précisé quels soins pourraient y être administrés.

Des doutes

Plusieurs redoutent toutefois qu’une plus grande place au privé en santé finisse par exacerber la pénurie de main-d’œuvre qui paralyse le réseau hospitalier de la province.

C’est notamment le cas de Jean-Claude Baque, l’un des signataires d’une lettre ouverte envoyée à l’ensemble des élus à l’Assemblée législative afin de dénoncer ce qu’il qualifie d’une lente privatisation du réseau public.

«Il y a un nombre limité d’infirmières, de médecins, de préposés et de techniciens en laboratoire, a-t-il expliqué à l’Acadie Nouvelle. Si on commence à ouvrir des cliniques privées ou qu’on utilise de plus en plus celles qui sont là, elles vont devoir aller chercher le personnel quelque part et ce sera dans le réseau public.»

La Coalition du NB sur la santé (CNBS) partage ces inquiétudes. C’est la raison pour laquelle le groupe organise, lundi, une manifestation devant les bureaux du ministre Fitch.

«Le gouvernement est en train de détruire le système public, ça nous inquiète énormément, lance Bernadette Landry, coprésidente de la CNBS. Le personnel de la santé qui s’en va au privé vient du système public, il ne tombe pas du ciel, et on est déjà en grosse pénurie.»

Bien qu’il reconnaît les problèmes qui sévissent au sein du réseau hospitalier, Jean-Claude Basque plaide pour des solutions publiques. Un débat sur la question s’impose, croit-il.

L’opposition inquiète

La question a aussi rebondi à l’Assemblée législative, mercredi.

En chambre, Megan Mitton, députée verte de la circonscription de Memramcook-Tantramar, a demandé pourquoi le ministre de la Santé ouvre la porte à la privatisation des soins. Elle dit elle aussi craindre que cela exacerbe la crise de recrutement et de rétention des travailleurs.

Plutôt que de réagir aux inquiétudes de Mme Mitton, Bruce Fitch a vanté les succès de son gouvernement afin d’améliorer l’accès aux soins dans la province. Les Néo-Brunswickois continueront de payer les services offerts dans les cliniques privées avec leur carte d’assurance maladie et non pas leur carte de crédit, a-t-il promis.

«Le ministre n’a pas répondu à ma question et a mélangé les enjeux, a pesté Mme Mitton. Nous faisons face à un affaiblissement du système de santé en renforçant le secteur privé. Le ministre ne comprend pas, nous devons travailler sur la rétention des infirmières du secteur public afin qu’elles veuillent rester au sein d’Horizon et Vitalité.»

Le ministère de la Santé n’a pas donné suite aux questions de l’Acadie Nouvelle à ce sujet.

Les médecins d’accords, en principe

La Société médicale du Nouveau-Brunswick dit être d’accord avec l’approche adoptée par Fredericton, à condition que celle-ci soit bien encadrée.

«La Société médicale appuie l’idée, même si on comprend qu’il y a des inquiétudes. Il va falloir regarder tout ça de manière sérieuse, notamment au niveau des ressources humaines afin de nous assurer qu’on n’affecte pas la qualité des soins donnés dans nos hôpitaux», dit Dre Michelle Michaud, présidente de l’association de médecins.

Notre demande d’interview auprès du Syndicat des infirmières est aussi restée sans réponse.