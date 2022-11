Réduction de l’impôt foncier et de l’impôt sur le revenu

Le gouvernement Higgs présente des changements à l’impôt sur le revenu. Cela se traduit par une réduction d’impôt pour les plus riches et pour la classe moyenne. Il réduira aussi l’impôt foncier, surtout pour les propriétaires de résidences secondaires.

Selon les changements proposés par le gouvernement Higgs, ce sont les personnes au salaire plus élevé qui bénéficieront de la plus grande réduction d’impôt. Le plus gros cadeau fiscal affectera les personnes qui gagnent plus de 145 955$ par an.

Ces changements ont été déposés à l’Assemblée législative mardi. Ils seront adoptés cet automne par le gouvernement majoritaire progressiste-conservateur, mais les nouveaux taux ne seront pas en vigueur avant l’année d’imposition 2023.

La quatrième tranche de revenus (145 955$ à 166 280$) sera éliminée. Ces gens-là paieront plutôt le taux moins élevé de la troisième tranche de revenus.

Cette troisième tranche, qui inclut les salaires sont entre 89 775$ et 145 955$, aura également un taux réduit de 16,52% à 16%.

Pour résumer, cela signifie donc qu’une personne qui avait un salaire de 166 000$ en 2022, et qui était imposée à 17,84%, ne sera imposée qu’à 16% en 2023.

Le gouvernement a aussi réduit le taux d’imposition de 20,3% à 19,5% pour la tranche de salaire la plus élevée, soit les salaires de plus de 166 280$.

Pour la deuxième tranche de revenus, soit les particuliers qui ont un revenu de 44 887$ à 89 775$, le taux d’impôt sera réduit de 14,82% à 14%.

D’après des informations du gouvernement, cela affectera environ 200 000 contribuables et coûtera quelque 70 millions $ à la province par an.

Le premier ministre Blaine Higgs affirme que ces mesures permettront au N.-B. de continuer à attirer des personnes ayant un revenu plus élevé afin «d’investir et de travailler» dans la province, y compris des médecins.

«On ne peut pas s’attendre à ce que les gens viennent investir et travailler (ici) si les niveaux de taxes sont tels qu’on n’est pas considérés attrayants», affirme Higgs.

Le député libéral René Legacy affirme que «le principe n’est pas mauvais», mais que le gouvernement doit en faire plus pour aider les personnes à faible revenu.

«On a eu un discours du trône qui était léger sur comment on allait aider les gens qui ont vraiment de la difficulté tout de suite, et on ne peut pas juste avoir une réponse qu’on a réduit les impôts. La réduction va seulement prendre effet l’an prochain, les gens ont besoin d’aide tout de suite.»

Kevin Arseneau, du Parti vert, adopte un ton moins conciliant. Il affirme que le gouvernement «cherche à aider les riches au lieu d’aider la classe ouvrière».

«Je trouve ça complètement aberrant que le plus gros investissement que ce gouvernement a fait depuis qu’il est au pouvoir est pour aider les gens qui ont des problèmes à payer leur paiement de Porsche et non ceux qui ont de la misère à se nourrir et à se loger.»

En mai 2022, le gouvernement a aussi augmenté le montant personnel de base (un crédit d’impôt qui affecte toutes les tranches de revenu) et a augmenté le seuil de réduction d’impôt pour faible revenu à 19 117$. Les personnes dont le revenu se situe en-dessous de ce seuil n’ont pas à payer d’impôt provincial.

Réduction de l’impôt foncier

Le gouvernement Higgs accélère aussi sa réduction progressive de l’impôt foncier annoncée lors du dépôt de son budget en mars. Ces réductions seront complétées en 2023, un an plus tôt que prévu.

Ce sont les biens résidentiels non occupés par leur propriétaire, comme les appartements et les chalets, qui sont les plus choyés. Ils héritent d’une réduction de 50% du taux provincial.

Les autres propriétés résidentielles et les biens non résidentiels auront une réduction de 15% de leur impôt foncier provincial.

Incitatifs pour la construction de logement

Le gouvernement a aussi annoncé une nouvelle mesure pour encourager les promoteurs à construire davantage d’appartements.

La valeur de l’évaluation foncière d’un nouvel immeuble qui contient au moins deux unités de logement locatif sera mise en place de façon progressive sur une période de trois ans.

Cela signifie que le propriétaire d’une nouvelle construction paiera l’impôt foncier pour 33% de la valeur du bien immobilier la première année, 66% la deuxième année et 100% la troisième année.

Selon Jill Green, ministre de Service NB et du Logement, les promoteurs n’ont pas les revenus pour payer ces taxes pendant la construction de leur immeuble.

La ministre affirme qu’elle n’est toujours pas prête à annoncer si le gouvernement maintiendra le contrôle des loyers pour l’an prochain.

«Nous évaluons le plafonnement des loyers en même temps que toutes les autres modifications législatives que nous voulons déposer pour aider les développeurs et les locataires.»