Il achète un billet de loto par année… et gagne 1 million $

Roger Clark, d’Oakland, une petite localité située au nord de Woodstock, joue rarement à la loterie, achetant un ou deux billets par année lorsque le gros lot est important. À la perspective d’un gros lot de 70 millions de dollars au tirage du Lotto Max du 21 octobre, il a acheté un billet qui lui a permis de gagner un lot d’un million de dollars.

«Je ne pouvais pas le croire quand je l’ai vu. Je l’ai balayé avec mon téléphone et ça disait qu’il s’agissait d’un gros lot, donc j’ai cru que c’était 10 000$ ou quelque chose du genre, a expliqué M. Clark. Je suis allé au magasin et le coupon qu’on a imprimé disait que j’avais gagné un million de dollars.»

Les Maxmillions sont des lots supplémentaires de 1 million de dollars qui sont tirés lorsque le gros lot du Lotto Max atteint 50 millions.

«J’ai dit à mon frère et à mon neveu que j’avais gagné 1000$, puis j’ai dit que peut- être il faudrait ajouter quelques zéros à ça, a raconté le gagnant. Ils m’ont alors demandé: 100 000 $? et j’ai dit: Peut-être un peu plus.»

M. Clark veut acheter une nouvelle maison afin d’avoir plus d’espace pour lui, sa mère, son frère et deux neveux, qui vivent tous ensemble. Il n’a pas l’intention de changer de véhicule, mais il veut rembourser sa dette en entier. Il compte aussi acheter un tracteur de jardin et voyager avec sa famille, notamment à Cuba et en Nouvelle-Angleterre, des escapades qui sont déjà prévues.

Roger Clark n’a pas l’intention d’arrêter de travailler de sitôt, mais il affirme que son gros gain lui rendra la vie bien plus facile.