La ferme Tanilou est à la recherche de citrouilles

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Maintenant que l’Halloween est chose du passé, une ferme de Shediac River récupère les citrouilles afin de nourrir ses animaux.

Les propriétaires de la ferme Tanilou proposent de se rendre au domicile des gens des environs, soit Shediac River et Grande-Digue, pour ramasser les citrouilles abandonnées.

Les fermiers sont même prêts à aller plus loin, selon la demande. «On va faire une journée ou deux à Moncton et à Dieppe», dit l’une des responsables de la ferme, Shanie Cormier. Ils seront probablement en ville au cours de la fin de semaine ou en début de semaine.

La famille de fermiers a l’habitude de lancer cette invitation à chaque Halloween, et les gens répondent bien à l’appel.

«On a une belle liste d’adresses», indique la fermière. Elle en profite pour remercier la communauté pour son aide. «On apprécie beaucoup et les animaux aussi», lance-t-elle en riant.

Puisque les citrouilles sont destinées à être mangées, il est très important que celles-ci ne portent aucune marque de peinture.

Shanie Cormier informe que les cochons, les chèvres et les poules raffolent de la citrouille.

En plus de ces animaux, on retrouve également des lapins, des dindes, des pintades, des cailles et des canards à la ferme Tanilou.

Les intéressés peuvent aussi transporter eux-mêmes leurs citrouilles sur place à la ferme qui se trouve au 224, chemin South, à Shediac River.

Les personnes qui procèdent ainsi ont droit à une visite gratuite de la ferme.

En fait, la visite consiste à suivre un sentier en forêt. Les cages d’animaux sont autour du sentier.

Le nom de ferme Tanilou vient des trois prénoms des enfants à Shanie Cormier et son conjoint Philippe, soit Taliane, Niko et Louka.