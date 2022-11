Retrouvé à Moncton, le jeune Jorge Morales est de retour auprès de sa mère

Après une cavale qui aura duré un peu plus de deux mois, le petit Jorge Morales est de retour auprès de sa mère.

Divers médias de l’État de la Floride ont rapporté que l’enfant âgé de 6 ans qui a été retrouvé par la GRC dimanche à Moncton a posé pied mardi soir à l’aéroport international de Miami.

Le garçon était activement recherché par le FBI et le U.S. Marshals Service depuis le 27 août après son enlèvement à Miami par son père et sa grand-mère.

Des images diffusées par le réseau CBS à son arrivée ont montré l’enfant se défaire de son escorte policière avant de courir et de sauter avec un grand sourire dans les bras de sa mère qui l’attendait dans un hall de l’aéroport.

En larmes et tenant son garçon dans ses bras, Yanet Leal Concepcion a d’abord demandé à son fils s’il était OK et s’il était heureux, ce à quoi le jeune Jorge a répondu sans détour par l’affirmative.

La mère et des proches ont par la suite remis quelques cadeaux au garçon.

S’adressant aux journalistes qui étaient présents à l’aéroport, Yanet Leal Concepcion a indiqué qu’elle entendait fêter l’Halloween et son anniversaire de naissance, événements qui n’ont pu être célébrés en raison de la disparition du gamin.

Le jeune Jorge Morales âgé de 6 ans. – Gracieuseté La grand-mère de Jorge Morales, Lilliam Peña Morales, était recherchée en lien avec l’enlèvement de l’enfant de six ans. – Gracieuseté Le père, Jorge Morales, était recherché en lien avec l’enlèvement de l’enfant de six ans. – Gracieuseté

Retrouvé à Moncton

Jorge Morales a été retrouvé dimanche par des agents de la GRC alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’un magasin Walmart situé sur le boulevard Plaza, à Moncton.

C’est un appel logé au 911 par un client de l’endroit qui a permis aux policiers de retrouver l’enfant qui se trouvait avec son père.

Selon le quotidien Miami Herald, Yanet Leal Concepcion a eu un entretien téléphonique avec le client du Walmart qui a permis de mettre fin à son cauchemar parental.

Jorge Morales père et Lilliam Morales ont été arrêtés par la GRC dimanche. La grand-mère du jeune garçon se trouvait quant à elle à Saint-Paul-de-Kent, dans un endroit situé sur le chemin du Village-des-Cormier.

La GRC a précisé que les deux arrestations ont été réalisées sans incident.

La police avait confié le garçon aux soins du ministère du Développement social.

Il n’est pas possible de savoir pour l’instant si le client du magasin pourra toucher la récompense de 10 000$ qui était offerte par le FBI pour le retour de l’enfant et celle de 10 000$ du U.S. Marshals Service pour la capture du père et de la grand-mère de Jorge Morales.

Le sort qui attend les deux détenus demeure également obscur pour l’instant. Ils seront minimalement accusés par les autorités américaines d’avoir contrevenu à une ordonnance du tribunal relative à la garde de l’enfant.

Questionnée par l’Acadie Nouvelle, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a indiqué continuer de collaborer étroitement avec la GRC et de mener une enquête concernant des infractions à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et à la Loi sur les douanes.

L’agence fédérale ne pouvait toutefois révéler de détails entourant la situation vécue par Jorge Morales père et Lilliam Morales, qui font sans doute déjà l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités américaines.

«Les renseignements relatifs à la frontière et à l’immigration d’un voyageur sont généralement considérés comme privés et protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui définit des paramètres très stricts concernant ce que l’ASFC peut ou ne peut pas dire au sujet de cas ou de personnes spécifiques», a déclaré Karine Martel, qui est porte-parole de l’Agence des services frontaliers du Canada.