Moncton aura un centre de recherche «de classe mondiale»

L’impact du futur Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique, un projet de 700 millions $, s’annonce immense pour la région. Situé face au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à deux pas du Centre de médecine de précision et du campus de l’Université de Moncton, il sera la dernière pièce d’un grand quartier du savoir.

Une fois terminé, le CESA accueillera 700 employés fédéraux et rassemblera sous un même toit des équipes de Pêches et Océans Canada, d’Environnement et de Changement climatique Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et du Conseil national de recherches du Canada. L’Agence spatiale canadienne participera également à certains projets.

Sa mission première: la protection et de la durabilité des écosystèmes d’eau douce et côtiers de l’Atlantique.

«Ça nous donne la possibilité d’avoir les quatre ministères dans un même bâtiment, de travailler ensemble et de partager des technologies», nous explique Doug Bliss, directeur exécutif du CESA. «Ça ouvre la porte à de nouvelles synergies.»

Ce grand chantier passera par la construction d’une imposante annexe puis par la rénovation du bâtiment occupé par le Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique et les bureaux de Pêches et Océans Canada.

Mercredi soir, des employés du gouvernement fédéral ont pu présenter au public les premiers rendus conceptuels.

Le résultat final promet d’être impressionnant. En pénétrant dans le complexe, les visiteurs se retrouveront dans un immense atrium au-dessus duquel sera suspendu le squelette d’une baleine bleue de 18 mètres actuellement exposée au campus la Dalhousie University à Truro.

On y trouvera aussi un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, un café, un espace de réunion prévu pour l’organisation de cérémonies autochtones, un stationnement souterrain et divers laboratoires (chimie, analyse moléculaire, autopsie, virologie et microbiologie, toxicologie et culture).

«On a essayé de développer un établissement de classe mondiale, commente Jean-Yves Cormier, gestionnaire de projet pour Services publics et Approvisionnement Canada. C’est un projet qui nous passionne, c’est le plus gros investissement depuis la construction du Pont de la Confédération!»

La construction de la nouvelle annexe scientifique abritant plusieurs laboratoires et un espace de formation destiné aux étudiants débutera en 2023, au nord du bâtiment actuel. Une fois cette phase terminée en 2027, les équipes du Centre des pêches du Golfe y déménageront.

L’édifice qui sert aujourd’hui de bureaux à Pêches et Océans Canada sera alors détruit pour laisser place au reste du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique. Le tout sera entièrement opérationnel d’ici 2031.

La façade du Centre des pêches sera intégrée à la nouvelle installation pour préserver la mémoire du lieu. De 1949 à 1965, l’édifice fut occupé par le Collège Notre-Dame d’Acadie, fondé par les Religieuses Notre-Dame du Sacré-Cœur.

«C’était le premier établissement d’éducation postsecondaire pour les femmes acadiennes des Maritimes, rappelle Jean-Yves Cormier. C’est important de rappeler ce qu’elles ont accompli.»

La structure répondra aux critères du plus haut niveau de certification LEED, la référence mondiale en matière de construction durable. De la verdure, des espaces ouverts et spacieux, d’immenses surfaces vitrées…tout a été pensé pour offrir des conditions de travail privilégiées, souligne M. Cormier.

«Les gens travaillent mieux lorsqu’il y a beaucoup de luminosité naturelle!»

À l’extérieur, les employés pourront profiter d’un parc avec son point d’eau et ses appareils d’exercice.

«Ç’a été conçu pour attirer les talents et les retenir», expose Doug Bliss. Le fonctionnaire croit fermement que le site dynamisera la recherche dans la région et favorisera la venue de jeunes scientifiques.