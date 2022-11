Saisie d’armes à feu et de drogues et accusations portées à la suite d’un coup de feu

Un homme de 40 ans fait face à 26 chefs d’accusation supplémentaires en lien avec une enquête sur un coup de feu tiré dans le secteur de la rue Weldon, à Moncton.

Jason Marc McGraw, de Moncton, a comparu en cour provinciale à Moncton le jeudi 27 octobre et a été accusé d’usage négligent d’une arme à feu, d’avoir déchargé une arme à feu de façon insouciante et de s’être retrouvé illégalement en liberté.

Lundi, Jason Marc McGraw est retourné en cour et 26 autres chefs d’accusation ont été portés contre lui, y compris de multiples chefs de possession non autorisée d’une arme à feu prohibée, de multiples chefs de possession d’une arme à feu prohibée avec des munitions, de possession d’une arme dans un dessein dangereux et plusieurs autres accusations relatives aux armes.

L’homme a été mis en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour le 6 décembre pour inscrire son plaidoyer.

Les accusations découlent d’une enquête sur un incident survenu le 25 octobre. Des membres du Service régional de Codiac de la GRC se sont alors rendus près de l’intersection des rues Main et Weldon, à Moncton, où un coup de feu avait été entendu.

À leur arrivée, les policiers ont découvert qu’un immeuble de bureaux de la rue Weldon semblait avoir été touché par une balle. Aucun blessé n’a été signalé.

Trois personnes ont été arrêtées lors de l’enquête: un homme de 51 ans de Grand-Barachois, une femme de 32 ans de Moncton, et un homme de 40 ans, également de Moncton. La femme et l’homme de 51 ans ont été libérés sous certaines conditions en attendant une prochaine comparution en cour.

Le 27 octobre, vers 16h, la police a exécuté un mandat de perquisition dans une maison de la rue Savoie, à Moncton. Au cours de la perquisition, la police a saisi une carabine, une arme de poing chargée et mal entreposée, un revolver, deux armes prohibées, ainsi qu’une quantité importante de ce qui serait de la méthamphétamine en cristaux, des quantités de ce qui pourrait être du fentanyl et diverses autres drogues.

Toute information permettant de faire avancer l’enquête peut être communiquée à la GRC au 506-857-2400 ou, anonymement, à Échec au crime en composant le 1-800-222-8477, en utilisant l’application mobile « P3 Tips » ou en remplissant le formulaire sécurisé sur le site www.crimenb.ca.