Sécurité publique: «Austin est en retard de deux guerres»

Le gouvernement a déclaré vouloir combattre la criminalité liée à la drogue, qu’il a jugée en hausse dans le discours du Trône. Cependant, le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, a admis que les statistiques appuyant son hypothèse manquent.

«Le problème que nous avons avec les données, c’est qu’elles ne représentent pas bien ce que nous voyons sur le terrain, ce que nous savons et ce que nous entendons de la part des policiers municipaux, de la GRC, des maires, des conseillers municipaux et des résidents», a lâché le ministre de la Sécurité publique en mêlée de presse.

Kris Austin encourage donc les résidents à rapporter plus souvent à la police les crimes auxquels ils assistent, pour que les statistiques correspondent à ses croyances.

«Notre travail en tant qu’élus est d’écouter les gens et les élus municipaux. Ce n’est pas juste de regarder des chiffres tout le temps, a-t-il estimé. Je vis au Nouveau-Brunswick, j’entends les Néo-Brunswickois et c’est très clair: il faut vivre sous une roche pour ignorer que la criminalité augmente et que c’est en majorité de la petite criminalité alimentée par les dépendances et les problèmes de santé mentale.»

Le ministre a souligné que le projet de loi modifiant la Loi sur les licences de brocanteurs, qu’il a déposé mardi, est un moyen de s’attaquer au problème. Il souhaite ralentir le recel de pots catalytiques, qui contiennent des métaux rares, en interdisant leur achat en espèces, par exemple.

«On fonctionne beaucoup avec des anecdotes et des statistiques limitées, mal recoupées et couvrant une période trop courte, avec un paquet de trucs difficiles à comparer, commente le professeur de criminologie à l’Université St. Thomas, Jean Sauvageau. Le Nouveau-Brunswick ne se donne pas les moyens de comprendre adéquatement ce qui se passe [en sécurité publique].»

Statistique Canada indique une hausse de 28% du taux d’affaires criminelles pour 100 000 habitants au Nouveau-Brunswick entre 2016 et 2020. Il y a aussi eu une augmentation de 21% du taux de crimes contre les biens pour 100 000 habitants pendant la même période.

Les crimes contre les biens (composés à 60% de vols de 5000$ ou moins et de méfaits) représentent en outre la majorité des infractions au Nouveau-Brunswick entre 2016 et 2020, selon le tableau de bord sur la criminalité du ministère de la Justice et de la criminalité.

«Prenons M. Austin au mot. Admettons que les problèmes de drogue provoquent des vols, dit M. Sauvageau. C’est une hypothèse valide. Il y a des problèmes de dépendances à certaines drogues très fortes qui ont mené, ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick et dans le passé, à des augmentations de la criminalité contre les biens. La solution de la police ne donnera rien!»

Le professeur estime que cette stratégie risque seulement de criminaliser davantage de personnes. Il préconise plutôt une décriminalisation de toutes les drogues couplée à la mise en place de programmes sociaux et sanitaires.

«M. Austin est en retard de deux guerres par rapport aux solutions des problèmes qu’il identifie», critique M. Sauvageau.