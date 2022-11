Apprentissage du français: un projet pilote nuirait aux élèves d’une école

Un projet pilote de français langue seconde dans une école anglophone de Moncton nuit à l’apprentissage des élèves, selon le groupe d’intérêt Canadian Parents for French.

L’organisme Canadian Parents for French affirme qu’un projet pilote destiné à former des élèves en français à l’école Maplehurst, à Moncton, n’atteint pas son objectif, et qu’il nuit même à l’apprentissage du français chez des élèves en immersion française.

Chris Collins, directeur général de l’organisme, affirme qu’il s’inquiète de la possibilité que le gouvernement combine les classes d’immersion française et celles de ce projet pilote.

Il relate que des élèves en septième année en immersion française lui ont raconté que leurs cours sont moins difficiles que ceux en cinquième année et qu’ils ont passé un certain temps à apprendre des phrases simples comme «je m’appelle».

«S’ils combinent tout cela en une même classe, (les élèves) n’auront pas le même niveau d’apprentissage en français qu’ils devraient avoir», dit Chris Collins, ancien député libéral, qui précise qu’il n’a plus d’affiliation politique.

Il affirme que des élèves inscrits en immersion française ont été enrôlés dans ce projet pilote aux dépens de leur éducation. Selon lui, ces élèves n’ont qu’une classe et demie par jour en français, et seulement 25% de leur programme scolaire se déroule en français, alors que cela devrait être 70%.

«On ne fait pas d’expériences avec les élèves, c’est un gaspillage de précieuses années d’apprentissage de ces élèves en immersion française, deux années ont été gaspillées.»

L’Acadie Nouvelle n’a pas pu obtenir plus de détails de la part du District anglophone Est, qui a renvoyé nos questions au ministère. Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance n’a pas non plus été en mesure de répondre avant notre heure de tombée.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, à Fredericton. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Le ministre Bill Hogan affirme qu’il a discuté de la situation avec Chris Collins jeudi matin, mais qu’il ne connaît pas les détails de ce qui se passe à l’école Maplehurst. Il dit que c’est la première fois qu’il entend parler de classes en immersion combinées avec d’autres.

Il affirme aussi que les faits présentés par le groupe Canadian Parents for French au sujet de l’école Maplehurst sont «complètement le contraire» de ce qu’il entend de l’école James M. Hill à Miramichi, où le même projet pilote obtient «de grands succès».

Le projet pilote d’apprentissage du français langue seconde a été mis en place dans 24 écoles anglophones et dans neuf centres de la petite enfance au N.-B. au cours des dernières années.

Bill Hogan affirme que son gouvernement ne veut pas éliminer l’immersion française pour les élèves qui s’y trouvent actuellement. Les nouveaux programmes d’apprentissage du français seront plutôt destinés aux nouveaux écoliers qui arrivent en première année, selon lui.

Le ministre Hogan affirme que l’immersion fonctionne bien pour former un petit nombre d’élèves en français, mais que beaucoup d’autres anglophones sont oubliés et n’atteignent jamais un niveau suffisant de compétences en français oral.

L’opposition officielle à Fredericton croit plutôt que le programme actuel devrait demeurer.

«Ça soulève beaucoup de questions si on a une école où il est censé y avoir de l’immersion française mais qu’on voit quelque chose de différent. J’aimerais comprendre pourquoi», dit la chef libérale Susan Holt.

Elle affirme que le gouvernement devrait offrir d’autres options pour l’apprentissage du français, mais qu’il ne devrait pas remplacer l’immersion française par un programme «médiocre».

Megan Mitton, députée du Parti vert, croit aussi que le gouvernement fait fausse route en voulant remplacer l’immersion française.

«Je suis inquiète de ce que cela pourrait représenter non seulement pour l’éducation de ces élèves, mais aussi pour le bilinguisme dans la province. Je suis inquiète que ça va mener à une érosion du bilinguisme dans la province.»