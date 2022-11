Immersion française: des élèves donnent leur opinion sur l’avenir du programme

Près de 200 élèves en immersion française se sont rendus à l’Université de Moncton, jeudi, pour le forum local du Français pour l’avenir. À cette occasion, ils ont donné leur opinion sur le futur de leur programme scolaire à l’Acadie Nouvelle.

La plupart des mains se lèvent dans le local 163 du pavillon Jacqueline Bouchard à l’Université de Moncton: une grande majorité des élèves en immersion française réunis s’identifient comme bilingues. Ils sont toutefois nombreux à ressentir de l’insécurité en pratiquant leur deuxième langue.

Quoi qu’il en soit, tous ceux que l’Acadie Nouvelle a interpellés ont répondu dans la langue de Molière. Evan Stockman, par exemple, reconnaît son ignorance du projet gouvernemental à propos de l’immersion française, comme beaucoup de ses camarades.

«Ce n’est pas bon, réagit le jeune de 15 ans en apprenant la suppression progressive du programme scolaire, pour ceux qui n’y sont pas inscrits, à partir de septembre 2023. Il y a besoin de plus de personnes parlant français au Nouveau-Brunswick, car c’est une province bilingue.»

Le garçon originaire de Moncton souligne les avantages de l’immersion française, grâce à laquelle il estime apprendre beaucoup. «Je parle français au travail, en tant que serveur au Tim Hortons, et avec mes amis», explique-t-il.

Bilinguisme renforcé

Au fond de la salle, Evan Briggs comprend la logique du gouvernement, après avoir pris connaissance de l’objectif de former tous les élèves du secteur anglophones à soutenir une conversation en français dans un programme unique.

«Mais je pense que ce n’est pas vraiment intelligent, critique le jeune de 17 ans. Certaines personnes ont un intérêt spécifique pour la langue à l’inverse d’autres personnes. Le mieux, c’est de proposer un choix.»

Après avoir passé une matinée dans un atelier du forum Français pour l’avenir, Kaia McFadden et Emma Robinson indiquent avoir pris connaissance du futur de l’immersion française en écoutant la radio.

«Je pense qu’on devrait garder ce programme, déclare Emma. C’est important pour les jeunes enfants d’apprendre d’autres langues.» «C’est important de parler deux langues, renchérit Kaia. Ça rend la communauté bilingue plus forte et ça préserve sa diversité.»

Assis à une table, Tristen LeBlanc insiste sur l’efficacité de l’immersion française, attaquée par le gouvernement provincial. Celui-ci a indiqué qu’un tiers des inscrits au programme atteignent des niveaux avancés en français seulement.

«L’immersion fonctionne vraiment bien. Tous les élèves sont compétents en français. Il y a peu d’élèves avec du trouble», témoigne l’adolescent de 16 ans.

Possibilités professionnelles

À quelques mètres de sa place, Julia Pellerin souligne les possibilités offertes par sa maîtrise du français.

«J’ai eu un emploi de monitrice-sauveteur au centre aquatique de Dieppe», illustre la fille de 16 ans. «Le français est vraiment important pour avoir un emploi au gouvernement ou un poste qui nécessite beaucoup d’interactions avec les gens», remarque d’ailleurs son amie, Keira Morton.

Kylie Blackman, enchaîne en critiquant le projet gouvernemental pour l’immersion française.

«Ça va être plus difficile pour les francophones de se sentir inclus au Nouveau-Brunswick, croit-elle. Ça va aussi diminuer leurs possibilités de trouver de l’aide [dans leur première langue]. Et c’est triste, car les élèves anglophones n’auront pas la chance de découvrir le français et auront des défis à trouver un emploi pour lequel il faut être bilingue.»

Julia juge irréaliste de former tous les élèves du secteur anglophones à soutenir une conversation en français avant la fin de leurs études secondaires. Elle évoque ceux qui souffrent de troubles d’apprentissage.

Inégalités déplorées

Les commissaires responsables de la révision de la Loi sur les langues officielles, John McLaughlin et Yvette Finn, ont constaté que presque tous ces élèves se retrouvent dans le programme standard du secteur anglophone.

«Apprendre une culture quand elle ne nous intéresse pas n’a pas le même résultat, ajoute Julia. C’est un enseignement forcé, qui peut créer de la rancune.»

À l’inverse, Em Fielding a l’impression que la suppression progressive de l’immersion française peut être positive. La fille de 15 ans évoque les élèves qui quittent le programme avant la 12e année et qui représente 20% des inscrits.

«Parfois, l’immersion française crée des inégalités», remarque l’anglophone originaire d’Irishtown et dont les parents ont déménagé à Riverview, où elle peut étudier dans ce programme.

«Une amie ne sait pas appliquer ses connaissances en français dans les cours en anglais, poursuit sa camarade, Kaitlynn Lansdale. Ça provoque de la confusion. J’ai peur que ce soit mon cas quand j’aurai des cours en anglais.»