Les étudiants reviennent à la charge: ils veulent des stages rémunérés

La Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) dénonce les stages universitaires non rémunérés dans la fonction publique. Elle souligne que des étudiants doivent même payer des frais pour se former à leur future profession.

«Bien que plusieurs programmes co-op accordent déjà un salaire aux personnes étudiantes qui complètent un stage, cette pratique se limite largement au secteur privé. Il est temps d’étendre cette pratique au secteur public», réclame le président de l’association, Jean-Sébastien Léger.

Les stages non rémunérés se retrouvent en science infirmière, en sciences de l’éducation, en travail social, en nutrition-alimentation, en psychologie, en criminologie ainsi qu’en kinésiologie et loisir, selon la FÉÉCUM.

«Dans un monde où nous avons des défis majeurs associés au recrutement et à la rétention de main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs où les stages sont non rémunérés, faisons preuve d’ingéniosité et rendons la formation plus accessible et attrayante», fait valoir M. Léger.

Son groupe de pression a adressé une lettre à chaque député provincial pour connaître leur position sur ce dossier. Il classe leur réponse selon trois catégories (affirmative, négative, sans réponse) sur son site internet.

L’organisme souhaite «permettre à la population néo-brunswickoise de voir qui des membres de la législature ne perçoit aucun dilemme moral à faire payer des personnes pour travailler dans le secteur public».

La FÉÉCUM considère que l’activité des stagiaires en milieu de travail dépasse de loin le simple apprentissage et profite aux employeurs. Elle affirme que toute personne complétant un stage de fin de programme doit satisfaire les attentes à son entrée dans la profession.

En 2017, l’association a déjà exprimé des revendications à ce sujet, lors d’une campagne baptisée «Mon stage me ruine.» – CT