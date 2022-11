Les ruines d’une patinoire centenaire de Moncton pourraient faire place à des logements

Le sort des vestiges d’une patinoire centenaire à Moncton semble incertain à la suite de la mise en vente du terrain sur lequel ils se trouvent.

Il y a longtemps que des patineurs n’ont pas foulé la glace de la patinoire de Sunny Brae, sur l’avenue Donald, près de l’Université de Moncton.

Construite entre 1921 et 1922, l’aréna n’aura servi que pendant six ans puisqu’un incendie a ravagé son toit en bois.

Depuis bientôt un siècle, les vestiges de la patinoire, inspirée des amphithéâtres romains, résistent au temps et attirent les regards des curieux. Aujourd’hui, l’avenir du site semble toutefois menacé.

Il y a une vingtaine de jours, le terrain abritant l’ancienne patinoire a été mis en vente. L’annonce de l’agence immobilière indique qu’il s’agit d’un lieu idéal où construire un nouveau complexe d’appartements.

Mario Gautreau, un citoyen de Moncton, s’inquiète que la vente du terrain pourrait mettre en péril ces vestiges emblématiques de la municipalité.

«Je sais que c’est de la propriété privée, donc ça ne me surprend pas nécessairement que le lot soit à vendre, je trouve juste ça étrange que l’annonce fait mention que le terrain serait une bonne place pour des appartements, ce qui suggère que les vestiges pourraient être démolis», déplore-t-il, ajoutant qu’il souhaiterait que la municipalité s’implique afin de protéger le site.

Aucune protection

En 2005, le conseil municipal de Moncton a adopté une motion afin de désigner le site en tant que lieu historique local. Grâce à cette initiative, la patinoire Sunny Brae figure dans le Répertoire canadien des lieux historiques, reconnue pour «sa conception architecturale unique et pour l’influence qu’elle a eue sur la vie sociale et sportive de ce secteur.»

Le site ne bénéficie toutefois d’aucune protection patrimoniale en vertu de l’arrêté municipal sur la conservation du patrimoine de la Ville de Moncton.

«Lorsque la Ville a procédé en 2005, le conseil s’est entendu avec le propriétaire pour que le site ne soit pas désigné patrimonial dans l’arrêté municipal. C’est le propriétaire lui-même qui ne voulait pas qu’il soit désigné à l’époque», explique Jean-Pierre Charron, urbaniste principal à conservation du patrimoine à la Ville de Moncton.

D’après la conseillère municipale Paulette Thériault, la Ville de Moncton a peu de moyens pour sauver le site puisqu’il s’agit d’une propriété privée. Elle dit avoir tenté, sans succès, de convaincre le propriétaire du terrain d’en faire le don à la municipalité et de l’avoir invité à plusieurs réunions du comité de conservation du patrimoine afin d’entamer un dialogue.

«J’aimerais beaucoup que l’on préserve cette structure, j’ai essayé d’apporter ça à la Ville plusieurs fois pour discussion, mais comme le propriétaire ne s’est pas présenté, c’est difficile pour nous de prendre des décisions, on n’a pas de relation avec lui», dit Mme Thériault, qui siège aussi au comité de conservation du patrimoine.

Un terrain difficile à développer

Même si le terrain abritant l’ancienne patinoire Sunny Brae est aujourd’hui à vendre, il se peut que les ruines du bâtiment ne disparaissent pas de si tôt.

Malgré le zonage résidentiel du site, y développer un projet immobilier pourrait être complexe.

La partie est du terrain est située à proximité du Ruisseau Halls et les règlements de la province stipulent que des travaux effectués à moins de 30 mètres d’une terre humide ou d’un cours d’eau nécessitent un permis de modification d’un cours d’eau et d’une terre humide délivré par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

De plus, la partie sud du terrain est adjacente à la voie ferrée du Canadien National, qui déconseille les développements immobiliers à moins de 30m de son chemin de fer.

D’après la municipalité, l’accès au terrain pose également des défis.

Trop tard

Quoi qu’il arrive, Paulette Thériault ne croit pas que la restauration de l’ancienne patinoire figure parmi les priorités du conseil municipal en raison des nombreux problèmes avec lesquels Moncton doit composer.

Jean-Pierre Charron note pour sa part qu’il coûterait très cher d’effectuer les travaux nécessaires afin de sécuriser la structure, usée par les années.

N’empêche, l’urbaniste croit que le projet Panacadie offre une lueur d’espoir afin de mettre en valeur le patrimoine du site. Un tronçon de ce réseau de sentiers que souhaite développer la municipalité pourrait potentiellement traverser le terrain de l’ancienne patinoire.

«Si les ruines restent, l’idée a été évoquée d’installer un panneau explicatif, donc les usagers pourraient s’arrêter pour apprécier le site de façon sécuritaire et avoir une interprétation historique», précise M. Charron.