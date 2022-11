Paradis fiscaux: les révélations sur la famille Irving ne choquent pas Blaine Higgs

Les révélations de Radio-Canada entourant le recours aux paradis fiscaux par la famille Irving ont animé les discussions à l’Assemblée législative jeudi.

Dans leur enquête intitulée Les cachettes de l’empire Irving, Frédéric Zalac, journaliste pour l’émission Enquête, et Jacques Poitras, journaliste politique de la CBC lèvent le voile sur certaines pratiques d’évitement fiscal privilégiées des Irving au cours des cinquante dernières années.

Parmi les stratagèmes employés pour mettre leur fortune à l’abri de l’impôt figure la création de montages fiscaux complexes et de sociétés-écrans enregistrées aux Bermudes où le taux d’imposition est nul. Grâce aux Paradise Papers, une fuite de documents financiers détaillant des informations sur des sociétés offshore, les journalistes ont pu identifier une dizaine de sociétés liées à la richissime famille dans des paradis fiscaux .

Ils citent le cas de F.M.A. Ltd, une société d’assurances que les Irving ont fait incorporer aux Bermudes pour assurer leurs navires et qui leur ont permis de réduire les profits déclarés au Canada de plusieurs millions entre 1973 et 2014.

Jeudi, le député du Parti vert, Kevin Arseneau, a ouvert le débat en chambre en proposant que la direction de J.D. Irving Ltd soit appelée à témoigner devant un comité parlementaire. Il souhaite la mise en place registre corporatif provincial plus transparents et réclame un «moratoire sur toutes subventions directes ou indirectes à toute entreprise de la famille Irving».

«Ces stratagèmes de vol des fonds publics ont été légalisés par des gouvernements successifs. Je comprends que c’est légal, mais est-ce que c’est éthique?»

Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, lui a répondu que la lutte contre l’évitement fiscal est de compétence fédérale. «Cette question relève de l’Agence du Revenu du Canada, pas du gouvernement du Nouveau-Brunswick!»

Refusant de condamner cette pratique, il encourage même les contribuables à profiter de toutes les possibilités disponibles pour épargner.

«Si vous êtes du Nouveau-Brunswick, nous voulons que vous profitiez de ce qui est à votre disposition en matière d’épargne», lance-t-il.

De telles échappatoires ne sont pas à la portée des petites gens, s’indigne Kevin Arseneau.

«C’est un stratagème fiscal seulement disponible pour ceux qui ont des millions de dollars, souligne l’élu de Kent-Nord. Monsieur et Madame Toulemonde ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire aux Bermudes pour éviter de payer des impôts. C’est une façon de prendre des revenus qui nous reviennent à tous. Ce sont des revenus qu’on ne peut pas mettre dans nos écoles, dans nos hôpitaux, sur nos chemins ou dans nos programmes sociaux et qui profitent à une seule famille.»

«Les règles ont toujours été suivies à la lettre»

«Ce qu’il se passe, se passe de façon légale, selon les règles de l’Agence du Revenu du Canada», a répondu le premier ministre Blaine Higgs, questionné par les journalistes au sujet de ces pratiques d’évitement fiscal.

Faut-il cesser de subventionner les entreprises qui utilisent de tels stratagèmes?

«Si une entreprise enfreint les règles fiscales canadiennes, alors oui nous le ferions, assure Blaine Higgs. Mais je n’ai aucune indication que ce soit le cas. S’il y a une indication que les règles ne sont pas respectées et que des activités sont suspectes, il faut l’aborder, il faut enquêter.»

L’ancien gestionnaire d’Irving Oil affirme que «les règles ont toujours été suivies à la lettre», lorsqu’il travaillait au sein de la pétrolière.

Le premier ministre n’a pas voulu dire si le recours aux paradis fiscaux est une pratique éthique même s’il reconnaît que les grandes entreprises «ont une plus grande capacité à évaluer quelles sont les règles». «Ce n’est pas à moi de décider si cela est juste ou pas», déclare-t-il.

«Je ne pense pas qu’on puisse critiquer quelqu’un pour avoir respecté les règles. Si on a le sentiment que les règles ne sont pas appropriées, le gouvernement doit jouer son rôle. C’est une compétence fédérale, le gouvernement fédéral devrait donc changer les règles.»

Il estime toutefois qu’il faut pouvoir trouver un «équilibre» pour ne pas mettre à mal la compétitivité des multinationales.

«Si vous voulez qu’une entreprise s’établisse ici et investisse, elle devra pouvoir compétitionner avec des entreprises de partout dans le monde.»

«On ne devrait pas avoir un traitement spécial pour une famille ou une compagnie»

Susan Holt, la nouvelle cheffe du Parti libéral s’est dite favorable à la création d’un comité chargé d’examiner la question.

«Je pense que nous devrions nous assurer que les Néo-Brunswickois paient leur juste part d’impôt et nous avons un système auquel les gens participent de la même manière. S’il y a des échappatoires et des façons d’y remédier, nous devrions examiner ceci et agir», a-t-elle déclaré aux journalistes.

«Je crois que les gouvernements provincial et fédéral ont un rôle à jouer, ce sont toutes deux des autorités fiscales. Je ne suis pas une experte en fiscalité mais j’aimerais creuser et m’assurer que nous percevons un montant d’impôts juste et de façon appropriée auprès de tous les contribuables du Nouveau-Brunswick.»

La leader de l’opposition officielle estime que les personnes et entités qui reçoivent des fonds publics «devraient participer entièrement au système de taxation public».

«On ne devrait pas avoir un traitement spécial pour une famille ou une compagnie au Nouveau-Brunswick», souligne-t-elle. «Nous devrions nous assurer que nous avons une législation et un système de taxation forts et clairs et qui élimine ces possibilités.»

Lors de la mêlée de presse, Mme Holt a également révélé que le conglomérat J.D. Irving a été exclu du Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick en 2014 alors qu’elle était présidente-directrice générale de l’organisme.

«Il s’agit d’un groupe collaboratif et leur préférence était de travailler uniquement pour leur organisation», a-t-elle détaillé.

«Ils avaient des lettres qu’ils voulaient que nous soumettions et des positions qu’ils voulaient que nous adoptions, mais qui ne faisaient pas l’unanimité au sein du conseil. Le but du conseil n’était pas de défendre des membres individuels mais de collaborer pour servir les intérêts de l’économie néo-brunswickoise.»

– Avec la collaboration du journaliste Alexandre Boudreau