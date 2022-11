Record en permis de construction: Shediac poursuit sa croissance

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Shediac continue de se développer comme jamais auparavant. La Ville bat une fois de plus son record en valeur des permis de construction. Pour 2022, en date du 31 octobre, la municipalité enregistre plus de 64 millions $.

«Un nouveau record encore, ça va bien», a déclaré le maire Roger Caissie, au moment de lire le rapport des permis de construction à la réunion du conseil municipal de Shediac, le 31 octobre.

«On est choyé d’être dans une communauté qui connaît de la croissance», a-t-il ajouté.

Après la rencontre publique, le maire a expliqué qu’en 2021, le record en permis de construction avait été de 55 millions $.

«Auparavant, en 2020, notre record était à 25 millions $. On est passé de 25 à 55 à 64 millions $», a-t-il résumé.

Pour octobre seulement, la Capitale du homard enregistre 12 millions $ en valeur des permis de construction.

«Il y a des sites de construction pas à peu près à Shediac. Ça montre que les gens ont un engouement pour venir à Shediac. Ce sont des développements multirésidentiels, soit des maisons en rangée ou même unifamiliales, mais aussi plusieurs immeubles à logements. Ça augure bien pour l’avenir», a exprimé Roger Caissie.

Récemment, en évaluant les assiettes fiscales pour 2023, les autorités municipales ont constaté un fait intéressant.

«On avait connu une croissance de notre assiette fiscale d’au-delà de 17,5%, a expliqué le maire. C’est le plus élevé de la province. Donc, on grandit à un rythme plus rapide que Dieppe et que Moncton. Ce n’est pas que je les aime pas. Ils ont toujours été en avant. Je vais me péter les bretelles un peu, pour une fois que je peux», a-t-il mentionné en riant.

Phase 1, rue Main ouest

Par ailleurs, les importants travaux qui ont pris place dans la ville cet été depuis juin sur la rue Main, section ouest, tirent à leur fin.

«Les travaux de 2022 seront terminés d’ici deux semaines et demi», a fait remarquer Roger Caissie après la réunion municipale de lundi. On aura du pavé et ce sera ouvert comme avant.»

Tous les travaux prévus ont été réalisés. Ceux-ci comprennent essentiellement la mise à niveau de la conduite d’eau principale, y compris celle forée directionnellement sous le pont Foch, ainsi que l’installation de nouveaux tuyaux pour les égouts sanitaires et égouts pluviaux.

Un nouveau trottoir a été installé du côté nord de la rue. Les travaux comprennent bien sûr la reconstruction et la restauration complète de la rue.

«En termes de temps, ils étaient une semaine d’arrière comparativement à leur horaire original», a détaillé le maire. Une partie du retard est attribuable à l’attente de matériaux, soit un des effets collatéraux reliés à la pandémie.

Le maire a avisé que d’autres travaux, ceux de la phase 2, sont prévus l’année prochaine. «Ce sont des petites rues avoisinantes. Ce ne sera pas la rue Main de nouveau», a-t-il précisé.

Nouveau directeur

Enfin, Shediac a procédé à l’embauche de Robert (Bob) McEwen à titre de directeur des opérations municipales et de l’ingénierie.

Bob McEwen est un ingénieur provenant du secteur privé.

«Il a travaillé pour la même compagnie pendant une quinzaine d’années. Il a grimpé les échelons. Il apporte de l’expérience avec lui et il cherchait un changement», a-t-il expliqué.

Bob McEwen est originaire de Bouctouche.