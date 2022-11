Cancer: une quarantaine de marcheurs réussissent à amasser 70 654$

Une quarantaine de participants ont pris part à une marche symbolique le week-end dernier à différents endroits du Nord-Est de la province, permettant d’amasser une somme de 70 654$ qui servira à la lutte au cancer.

L’activité Marcher 1 km dans mes souliers s’inscrit dans le cadre du Radiothon des Roses, dont l’objectif global est de 180 000$.

Cet argent devrait permettre l’acquisition d’équipements de pointe et des services notamment pour la lutte contre le cancer auprès des quatre fondations des hôpitaux du territoire.

La particularité de l’événement réside dans le fait que les participants devaient marcher 1 km dans les souliers d’une personne qui a lutté ou qui lutte contre cette maladie.

L’argent amassé se chiffre à 24 796$ dans la région de Caraquet, 18 232$ dans celle de Chaleur, 15 111$ à Tracadie et 12 515$ à Lamèque.

«C’est touchant de voir l’empathie des gens, car au-delà des fonds amassés, c’est un geste d’empathie qui est posé par les marcheurs et les supporteurs. Quand on se met à la place des personnes atteintes d’un cancer et qu’on chausse ses souliers, il y a une connexion humaine incroyable qui s’en dégage», a déclaré Ronald Losier, le président d’honneur de l’activité depuis ses débuts.