Chasse à l’as du Camp Canak: plus que huit cartes dans le paquet

Au grand bonheur des organisateurs de la chasse à l’as de pique du Camp Canak de Kedgwick, la précieuse carte sait se faire discrète depuis maintenant 44 semaines. Et plus les semaines passent, plus sa cagnotte devient intéressante.

«Cette semaine, la carte pigée est le 2 de carreau. On se revoit donc mardi prochain à la même heure.»

Ça, c’était mardi, le 1er novembre. Gilles Mallais anime ainsi la pige de l’as, événement diffusé en direct sur la page Facebook de cet organisme à but non lucratif. Au-delà de 500 personnes regardent hebdomadairement la fameuse pige.

Lors de la dernière pige, il ne restait que neuf cartes dans le paquet. Pour l’occasion, le fameux as valait 138 859$. Il n’a pas été pigé. La gagnante de la soirée a néanmoins empoché un lot de consolation intéressant, un montant de 5906$. Cette somme représente 20% des ventes de la semaine, ventes qui ont atteint un peu plus de 29 000$ pour cette 44e semaine.

M. Mallais n’en est pas à sa première chasse à l’as. Il a notamment animé celle du club de hockey senior de Kedgwick – le Dynamo -, une chasse qui a contribué à récolter un beau montant, plus de 266 000$. Il restait alors sept cartes seulement dans le paquet, un scénario qui n’est pas sans rappeler la chasse actuelle.

«C’est certain que la chasse au Camp Canak commence à être plus intéressante. Plus les montants augmentent, plus c’est excitant, tant pour le public que pour l’animateur», raconte-t-il.

Le Camp Canak est un camp destiné aux personnes à besoins spéciaux, donc une clientèle souffrant soit d’un handicap physique ou intellectuel. L’endroit vise à changer leur quotidien durant quelques jours en leur faisant vivre diverses activités. Mais il se veut aussi une occasion de donner un répit aux familles qui s’occupent de ces pensionnaires au quotidien.

«Comme toutes les organisations, on aimerait se rendre jusqu’à toute fin, à la toute dernière carte. Mais on doit dire qu’on est quand même pas mal satisfait avec ce qu’on a récolté jusqu’ici. On ne s’était pas vraiment fixé un objectif précis, mais entre nous on souhaitait amasser aux alentours de 150 000$, et c’est pas mal là où on est en ce moment…même un peu plus», explique Stéphanie Thériault, directrice du Camp Canak.

Contrairement à d’autres chasses à l’as, celle de Kedgwick a mis un certain temps avant de véritablement décoller et d’encaisser de bonnes ventes, ce qui rend le gros lot plus attrayant. Depuis quelques semaines toutefois, elle a le vent dans les voiles.

Le Camp Canak a longtemps été en fonction avant de fermer ses portes en 2009 en raison de l’état de la sa structure, jugée désuète et non conforme. Il fut finalement démoli. Le nouveau camp a rouvert en août 2020 à la suite de plusieurs années de levées de fonds diverses et, bien entendu, d’une reconstruction complète.

Les fonds récoltés par la chasse à l’as serviront à payer les dépenses du camp, dont son prêt hypothécaire de 500 000$, un montant énorme dû en bonne partie au désistement du gouvernement Higgs qui a préféré ne pas s’impliquer dans le projet malgré l’engagement de son prédécesseur. L’argent servira également à maintenir les coûts d’inscription des clients le plus bas possible.

«Jusqu’ici, cette chasse nous assure une stabilité financière pour environ deux ans. C’est un énorme cadeau que de ne pas avoir à se casser la tête comme ça avec l’argent, savoir qu’on a un petit coussin», confie Mme Thériault.

L’argent est d’autant plus bienvenu que le camp connaît en ce moment un bel achalandage.

«Ce fut très occupé durant l’été. On a eu le double de séjours comparativement à l’année dernière, et ça se poursuit cet automne. Ça roule très bien, notre clientèle continue de prendre de l’expansion», note M. Thériault, confirmant toute la pertinence de ce service.

Mardi prochain, il ne restera plus que huit cartes dans le paquet. Selon les estimations de M. Mallais, en suivant la projection des ventes antérieures et de l’échéance de l’activité, le gros lot pourrait s’accroître de plus ou moins 10 000$. Du coup, il devrait frôler les 150 000$.

«Ça s’en vient de plus en plus intéressant. Dans la salle, tout le monde est content quand l’as ne sort pas, parce que ça fait augmenter le lot. Et c’est encore plus plaisant que ça s’étire de la sorte quand on sait que ce sont les personnes à besoins spéciaux qui vont en profiter», dit-il.

Autre chasse

Alors que la chasse à l’as du Camp Canak tire tranquillement à sa fin, une autre se met en branle dans le Restigouche. La Fondation des amis de la santé, en partenariat avec le Club de curling de Campbellton, démarre le 8 novembre sa chasse à l’as de cœur.

Les fonds recueillis pour la Fondation seront utilisés pour faire l’achat d’équipement médical spécialisé nécessaire au maintien et à l’amélioration des soins de santé au Restigouche. De son côté, le Club de curling de Campbellton améliorera et réparera son bâtiment. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le club organise une telle chasse. En fait, l’organisme en sera à sa huitième tentative.

Les tirages auront également lieu les mardis à 21 heures au Club de curling de Campbellton. Cette chasse débutera avec une cagnotte assurée de 5000$.