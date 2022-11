L’ex-politicien de Kent-Nord, Conrad Landry, n’est plus

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

L’ex-procureur général du Nouveau-Brunswick et député de Kent-Nord, Conrad Landry, est décédé samedi dernier à l’âge de 83 ans.

M. Landry a été député à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick de 1982 à 1995 sous la bannière du Parti libéral. Il a été procureur général de la province de 1987 à 1991.

«C’est toujours triste lorsque tu perds quelqu’un avec qui tu es lié d’amitié et avec qui tu as passé de longues années dans le monde du développement économique et dans le monde politique», a confié l’ex-politicien, Camille Thériault.

L’ex-premier ministre, ministre et député de Kent-Sud a fait son entrée à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick lors du balayage libéral en 1987.

«C’est sûr que j’ai passé beaucoup de temps avec lui durant son règne de député», a dit M. Thériault.

«Pour moi c’était un ami, une bonne personne et un bon vivant qui avait à coeur sa communauté, a-t-il précisé. Je le voyais toujours comme une personne juste. Quand l’élection était finie, il était là pour aider le monde, et non pas les rouges seulement. Lorsqu’il voyait quelqu’un dans le besoin, il était là pour aider. Ça m’a toujours marqué comme politicien. C’est un exemple à suivre.»

Conrad Landry était originaire de Memramcook. Après avoir gradué de l’Université de Moncton, lui et sa femme, Blanche, native du comté de Kent, se sont établis à Richibucto.

Son voisin depuis 1969 à Richibucto, Roger Doiron, gardera de bons souvenirs de lui.

«Il est arrivé ici quelques années avant moi, confie l’ex-maire de Richibucto. Il était directeur adjoint à l’école secondaire de Richibucto.»

Le Richibucto High était une école bilingue à l’époque.

M. Doiron raconte que lorsque la polyvalente Mgr Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent a ouvert ses portes en 1977, son voisin en est devenu le premier directeur général.

Aux dires de M. Doiron, Conrad Landy a joué un rôle important dans l’obtention de l’école Soleil Levant à Richibucto qui a accueilli ses premiers élèves en 1991.

«Ensuite, il a laissé l’enseignement et s’est lancé en affaires, dans une concession d’automobiles», explique-t-il.

L’ex-directeur d’école a fait le saut en politique et a été élu député pour la circonscription provinciale de Kent-Nord lors des élections générales du 12 octobre 1982.

«Il était très dévoué, très engagé dans sa communauté, témoigne Roger Doiron. Il a fait un bon travail de député. En étant voisin, je voyais les gens qui allaient le voir régulièrement chez lui, parce que son bureau était à la maison.»

Après avoir quitté la politique en 1995, l’ex-député a été nommé membre de la Commission nationale de libération conditionnelle jusqu’en 2001.

«À ma connaissance, il a été président du conseil d’administration de la Coop de Richibucto, et a siégé sur différents comités de la région», raconte le résident de la rue Beau Rivage.

«J’ai toujours eu une très bonne relation avec Conrad. On avait de bonnes discussions sur le plan politique. On n’était pas toujours sur la même longueur d’onde», a-t-il ajouté en riant.

«Il croyait dur comme fer que le contact avec les gens dans une élection était important. J’ai suivi son conseil puis j’espère que ça portera fruits», a indiqu.é le candidat à la mairie de Beaurivage.

Un homme du peuple

Émile Chevarie de Saint-Charles-de-Kent a été chef de cabinet du regretté politicien de 1987 à 1991.

«C’était un homme qui était là pour le peuple, décrit-il au sujet de son ancien patron. Il parlait à tout le monde, il voulait plaire à tout le monde. Quand il m’a embauché, il m’a dit: tu es là pour servir tout le monde de notre communauté, que ce soit conservateur, libéral, NPD ou autres.»

Selon l’ex-chef de cabinet, son patron voulait être présent partout dans sa circonscription. «Kent-Nord c’est grand. Partout où il y avait un petit magasin quelque part, il fallait s’arrêter là, dit-il en riant. Il fallait être vu, tu sais», raconte-t-il.

Conrad Landry laisse dans le deuil sa femme Blanche, ses deux fils: André et Jacques, ainsi que ses petits-enfants.