Un projet de loi pourrait faciliter la vente des terrains de l’ancienne Smurfit-Stone

Une modification à la Loi sur l’impôt foncier pourrait bien contribuer à la vente des terrains de l’ancienne Smurfit-Stone.

Les terrains de l’ancienne papetière situés à Bathurst sont toujours à l’abandon depuis la fin des activités de l’entreprise en août 2005.

Plusieurs projets de développement, de démolition de silos de béton et de nettoyage environnemental se sont soldés au fil des ans par un échec.

L’un de ces projets prévoyait la construction de luxueux condominiums en bordure de rivière et l’aménagement d’un terrain de camping et d’un petit centre commercial, projet du défunt promoteur Raymond Robichaud, qui ne s’est jamais concrétisé.

Le projet de loi du ministre des Finances, Ernie Steeves, prévoit entre autres que le processus de vente ou de transfert des biens réels acquis par le gouvernement pourra être facilité et accéléré.

Un bien réel désigne un terrain et les structures comprises dans celui-ci, comme des bâtiments. Ces biens sont parfois acquis par le gouvernement provincial lorsqu’il y a non-paiement de la taxe foncière.

Une telle situation est probable dans le cas des terrains désaffectés de l’ancienne Smurfit-Stone, qui fait l’objet d’une facture de taxes impayées qui serait de l’ordre de près de deux millions de dollars.

«Dans un cas précis, si jamais la Ville de Bathurst et le gouvernement en venaient à une entente au sujet de ces terrains, ça raccourcirait beaucoup les délais de traitement et de transfert», a indiqué René Legacy, le député de Bathurst-Ouest-Beresford.

Malgré l’important compte de taxes qui demeure impayé, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a toujours pas pris possession des lieux en ruine situés à Bathurst.

Vérification faîte par l’Acadie Nouvelle, les terrains sont toujours propriété de la succession de Raymond Robichaud, par l’entremise d’une société à numéro inscrite en bonne et due forme au registre des affaires corporatives de Services NB.

L’élu libéral de la région Chaleur talonne depuis plusieurs mois le gouvernement Higgs au sujet des terrains laissés à l’abandon, disant souhaiter la revitalisation de l’endroit par la municipalité de Bathurst ou par un quelconque promoteur.

Dans une lettre envoyée au ministre des Finances il y un mois, le député Legacy exhorte Ernie Steeves de fournir une mise à jour sur les progrès réalisés et les prochaines actions qui seront prises par son ministère pour régler la situation de l’ancienne propriété Smurfit-Stone.

«Je vous rappelle qu’en avril 2022, vous vous êtes engagés à régler ce dossier d’ici la fin de l’année. Autant que je sache, il y a peu ou pas de mouvement du ministère des Finances et Conseil du Trésor et la date limite de décembre 2022 approche à grands pas», peut-on lire dans le document écrit par le député libéral.

Une vente rapide des terrains au prix de l’évaluation foncière assortie du paiement des taxes en souffrance et des frais salés de décontamination s’avère un scénario des plus improbables.

L’acquisition par le gouvernement et la vente des terrains à un prix symbolique et sous certaines conditions est une avenue qui semble plus probable.

René Legacy doit rencontrer la mairesse et l’administration de la Ville de Bathurst à ce sujet dans un avenir rapproché.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, le bureau de la mairesse Kim Chamberlain n’a pas voulu trop s’étendre sur la portée du dépôt du projet de loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier.

«Dans notre optique, le dossier de l’ancien site du moulin est toujours en cours avec le gouvernement provincial, alors nous ne sommes pas en mesure de statuer publiquement sur les éléments entourant le dit dossier, qu’ils aient un impact ou pas», s’est limité à dire Luc Foulem, porte-parole de la Ville de Bathurst.