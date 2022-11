Un vin de camerise voit le jour au Nord-Ouest

La Coopérative forestière du Nord-Ouest a lancé, le 3 novembre, une gamme de vins produits à partir de la camerise, cette baie ovale souvent comparée à une forme allongée du bleuet.

Selon la COFNO, il s’agit d’une première au Madawaska. Le directeur de la coopérative forestière, Guy Paillard, raconte que l’idée de faire un vin à la camerise est apparue en novembre 2021. La première cuvée a été entreprise à la mi-juillet et embouteillée en septembre.

L’objectif est de rendre le produit disponible sur les tablettes des magasins d’Alcool NB d’ici le printemps.

«On avait comme objectif de le rendre disponible d’ici la fin de l’année, mais le processus est tout de même assez long alors ça devrait se faire au mois d’avril.»

Entre-temps, ces vins, commercialisés sous la marque Noaska, seront vendus à partir d’une boutique adjacente à son usine située à Clair, dans le Haut-Madawaska.

«On a déjà des produits dans certains restaurants alors ça commence», a ajouté M. Paillard.

Plus de 7000 bouteilles contenant quatre vins différents ont été produites à ce jour, soit un rouge sec, un rosé demi-sec, ainsi que deux vins pétillants, un rouge et un rosé.

Bien qu’il n’ait pas voulu donner de chiffres précis, M. Paillard estime que la confection d’autant de vin a nécessité un volume important de camerise.

Ceux-ci ont été conçus par Dominic Rivard, œnologue d’expérience, avec l’assistance de Stéphane Nadeau, vigneron de Noaska, et de Mike Doucet du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Grand-Sault.

«Je suis vraiment fier et excité d’avoir été impliqué de près dans ce projet. Les vins de camerises ne seront pas que des vins de fruits ordinaires puisqu’ils feront le délice des amateurs pour leurs caractéristiques gustatives rafraîchissantes, et ce, peu importe le moment de l’année. C’est un produit qui arrive à temps pour la période des Fêtes, afin d’y ajouter un élément festif entre amis et en famille, et, de surcroît, qui a été fait ici dans la province», affirme Dominic Rivard.

Selon Guy Paillard, la façon de faire ce vin s’apparente à la méthode utilisée pour produire le traditionnel vin avec le raisin.

Voulant s’inspirer du milieu naturel, la coopérative a choisi des étiquettes représentant l’histoire d’espèces qui gravitent dans le quotidien de vergers de camerise.

Ainsi, le renard, l’orignal, la chouette et le jaseur des cèdres seront mis en évidence pour désigner chacun des types de vins de la gamme Noaska.

«C’est un grand jour pour nous et pour la région alors que nous utilisons une ressource locale peu exploitée pour l’amener à un niveau qui rivalisera avec les vins de raisins. Nous avons impliqué plusieurs experts dans cette nouvelle aventure pour nous assurer de connaître du succès. Nous avons hâte de recueillir les réactions des consommateurs», a mentionné Guy Paillard, le directeur de la Coopérative forestière du Nord-Ouest.

À l’aide de partenaires financiers, la coopérative a ainsi été en mesure de se doter d’importantes pièces d’équipements pour l’embouteillage et l’élaboration des vins.

L’ensemble du projet a nécessité un investissement d’environ 500 000$.

La Coopérative forestière du Nord-Ouest et ses producteurs ont environ 80 000 plants en terre. Lorsqu’ils seront arrivés à maturité, la COFNO devrait récolter plusieurs centaines de livres de camerise.

En plus du vin, un jus de camerise et bleuets/camerise est aussi produit par la coopérative.