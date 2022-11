Une radio de Campbellton passera au FM après plus de 80 ans au AM

Après 80 ans à occuper la fréquence 950 sur la bande AM, la station radiophonique anglophone de Campbellton, le 95 CKNB, s’apprête à faire le grand saut au FM.

La transition se fera le 14 novembre prochain à 8h. La station, qui sera rebaptisée HITS 100, occupera dorénavant la fréquence 100,7 FM.

Ce changement n’est pas banal. C’est que l’histoire de CKNB est riche. La radio a commencé à diffuser le 27 décembre 1939, donc il y a de cela bientôt 83 ans. Pendant plusieurs années, la licence de la station fut d’ailleurs considérée comme bilingue, la présence d’un contenu francophone étant requise dans sa licence d’exploitation. L’arrivée dans la région d’autres stations (notamment Radio-Canada et plus tard CIMS-FM) a toutefois changé la donne et la radio diffuse désormais uniquement en anglais.

Depuis quelques années, la station est la propriété de Maritime Broadcasting System (MBS Radio), groupe privé qui possède 24 stations dans les provinces maritimes, dont neuf au Nouveau-Brunswick.

Mike Mitchell est directeur de la programmation chez MBS Radio. Selon lui, la transition vers la bande FM de CKNB était devenue inévitable, ne serait-ce que pour des raisons techniques.

«L’équipement servant à diffuser notre signal est désuet. Les pièces de remplacement sont très rares – presque des antiquités – et donc dispendieuses. La conversion se veut donc d’abord une nécessité technique», explique-t-il.

Des stations néo-brunswickoises de MBS Radio, trois se trouvent toujours sur la bande AM, dont celle de Campbellton, une à Saint-Jean et l’autre à Sussex. L’objectif est d’ailleurs de les transférer également à court ou moyen terme au FM. La prochaine dans la mire de l’organisation est d’ailleurs CJCW de Sussex.

Mais outre le côté technique, la conversion vise aussi à plaire aux oreilles des auditeurs.

«C’est un changement très attendu, car la qualité sonore sera grandement supérieure à ce que nous avons actuellement. Ce que nous créons en ce moment en studio est d’excellente qualité, mais cette qualité lorsque le signal est transmis sur la bande AM. Les auditeurs qui nous suivent depuis des années vont donc entendre une très nette différence, ce sera le jour et la nuit», ajoute M. Mitchell.

Cette différence est d’ailleurs audible en ce moment alors que la station diffuse sur le web avec une qualité sonore bien supérieure à la bande AM.

Dave Montgomery est le directeur de CKNB. Celui-ci note qu’un récent sondage auprès de l’auditoire avait révélé qu’un passage au FM était fortement souhaité, surtout pour des raisons de qualité. Pour lui toutefois, c’est aussi une question d’accessibilité. En étant sur la bande FM, il sera d’armes égales avec les autres joueurs.

«On est chanceux, car nos auditeurs nous connaissent, ils savent où nous trouver. Mais sinon on est pratiquement absent pour tous ceux qui sont de passage. De nos jours, les gens passent d’une chaîne à l’autre sur la bande FM, mais qui prend soin de syntoniser la bande AM pour aller vérifier si, par hasard, on y trouverait un bon poste? Avec le changement, nous deviendrons donc beaucoup plus accessibles», indique-t-il.

MBS Radio a effectué sa demande de changement de bande l’an dernier pour Campbellton. Le processus a été particulièrement rapide, le CRTC ayant consenti à cette demande en janvier dernier. Afin de le rendre possible, une antenne a ainsi été érigée à McKendrick (quartier d’Atholville), le plus haut sommet habité de la province. Malgré cette installation, les nouvelles ondes FM n’auront pas la même portée que celles du AM. On dit notamment qu’avec une bonne antenne, on pouvait réussir à capter la station pratiquement partout au Canada Atlantique. Selon M. Mitchell, il arrive même que des auditeurs en Europe réussissent à capter le signal de la station restigouchoise. Ça ne sera plus le cas.

«Il y aura certainement une période d’adaptation, car il est vrai que le signal AM est capté sur une bien plus grande distance que celui du FM. Cela dit, cette clientèle hors zone peut syntoniser la station sur le web. L’option est d’ailleurs bien plus plus intéressante que le AM actuel puisqu’on peut nous y écouter en bien meilleure qualité, et ce, partout sur la planète», note-t-il.

Qu’adviendra-t-il maintenant du 950 AM? La diffusion sur cette fréquence ne cessera pas le 14 novembre au matin assure M. Mitchell.

«On ne va pas couper notre signal AM d’un coup. On va continuer d’y diffuser pendant quelques mois, peut-être trois, ce qui donnera le temps à nos auditeurs de faire la transition vers le FM. Ça nous donnera également l’occasion d’évaluer ce que nous voulons faire», dit-il, avouant que les beaux jours de la radio AM sont bien loin derrière.

«Je ne pense pas que l’avenir soit brillant et rempli d’opportunités pour les radios AM, bien qu’il y aura selon moi toujours une utilité pour cette bande. Je vois les stations qui s’y trouvent devenir de plus spécialisées dans certains créneaux ou encore devenir très locales. On parle ici de destinations d’écoute, des endroits où l’on retrouve des programmations uniques et très ciblées», mentionne-t-il.

Pour ce qui est de la programmation musicale de la station, l’auditeur régulier de la station ne sera pas chamboulé par le changement de bande. La direction entend en effet conserver un format similaire, quoique plus dynamique promet-on.