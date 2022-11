Une maladie féline force la fermeture temporaire du refuge de la SPCA La Vallée

Le refuge pour animaux de la SPCA La Vallée, située dans la région de Grand-Sault, a été forcé de fermer ses portes temporairement en raison d’une maladie qui s’est attaquée à certains de ses chats.

L’annonce a été faite en début de semaine par l’entremise des réseaux sociaux. Si tout va bien, le refuge pourrait donc ouvrir ses portes de nouveau dans un peu plus d’une semaine.

Selon la directrice du refuge Ghislaine Guérette, bien que cela n’a pas été confirmé à 100%, les signes pointent vers une nouvelle apparition de la panleucopénie féline. Le refuge a été affecté par une épidémie du genre en septembre 2021.

«C’est une maladie très contagieuse et, malheureusement, ça affecte beaucoup les refuges, car on prend des chats d’un peu partout», a ajouté Mme Guérette.

Selon l’Association canadienne des médecins vétérinaires, la panleucopénie féline, aussi connue sous le nom de parvovirus félin, est une maladie infectieuse très contagieuse des chats qui cause l’entérite ou l’inflammation du système digestif.

Chez les chatons, le taux de mortalité oscille entre 50 et 90%.

Selon la directrice du refuge, les signes peuvent être difficiles à prévoir avant qu’il ne soit trop tard.

«Des fois on peut le voir tout de suite et mettre les chats affectés en quarantaine, mais quand on a reçu le groupe de chatons qui a été infecté, il n’y avait aucun signe.»

En date du 4 novembre, huit chats, qui sont entrés récemment au refuge, sont décédés. Il reste environ une quarantaine de chats dans l’établissement.

«Ceux qui sont morts étaient tous dans la même cage et ils ont eu les mêmes symptômes, mais on est pas mal certain d’avoir pu limiter le virus à cette cage-là. Il n’y a pas d’autres chats qui montrent de symptômes en ce moment», a expliqué Ghislaine Guérette.

Une opération de nettoyage a été réalisée afin d’éliminer toutes traces du virus.

«On a désinfecté les lieux. On a limité les allées et venues. On a de l’équipement protecteur et on fait attention à ce que l’on touche. On jette tout ce qui aurait pu être en contact afin de limiter la propagation.»

Pour la directrice du refuge, il s’agit d’une autre tuile qui tombe sur la tête de l’organisme qui a encore de la difficulté à se remettre de ses problèmes financiers.

Pour l’instant, le service d’adoption d’animaux est suspendu. Cette maladie a aussi engendré des pertes monétaires, puisque les chatons avaient reçu leur vaccin peu de temps avant qu’ils ne soient malades. Leur corps n’a donc pas eu le temps de se protéger complètement contre le virus.

De plus, ce genre de situation affecte les employés sur le plan émotionnel.

«On savait que c’était des chats orphelins alors on les avait nourris à la bouteille et tout ça. Monétairement, c’est un stress et c’est difficile émotionnellement aussi», a ajouté Ghislaine Guérette.

Comme les soins vétérinaires pour chaque chat représentent des coûts extravagants, les gens du refuge ne peuvent qu’apporter un certain soutien aux chatons.

«Il y en a qui s’en sortent et d’autres ne s’en sortent pas. On essaie de tous les sauver, mais on manque de main-d’œuvre et d’argent pour tous les envoyer chez le vétérinaire.»