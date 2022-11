AGA du PC: Kris Austin interpellé au sujet du bilinguisme

Une présidente de circonscription a interpellé le ministre Kris Austin au sujet du bilinguisme dans la province lors de l’assemblée générale annuelle du Parti progressiste-conservateur, samedi, à Fredericton.

Des membres du Parti progressiste-conservateur ont exprimé leurs doléances et inquiétudes face à Kris Austin, au bilinguisme officiel et au leadership de Blaine Higgs. L’AGA du parti a attiré près de 200 partisans à Fredericton.

Gertrude McLaughlin, présidente de l’Association PC de Tracadie, a demandé la position de Kris Austin sur le maintien des deux langues officielles au N.-B. «au nom de tous les francophones de la Péninsule Acadienne».

Kris Austin, ancien chef de la People’s Alliance, lui a répondu qu’il appuie le bilinguisme officiel, qu’il appuie le droit des deux communautés linguistiques de recevoir des services dans la langue de leur choix, et qu’il ne veut éliminer aucun droit.

«Il y a toujours des divergences d’opinion sur la façon dont le bilinguisme officiel est mis en œuvre, j’ai peut-être une opinion différente sur la façon dont le bilinguisme est établi dans la province», a-t-il ajouté.

«Ce que je cherchais, c’était un engagement devant une salle comble, un engagement que M. Austin ne travaillerait pas contre le bilinguisme, n’essaierait pas de détruire le bilinguisme […] et j’ai eu une réponse. On verra s’il respecte ses engagements», a affirmé par la suite Mme McLaughlin à des journalistes.

Elle affirme qu’elle s’attend à ce qu’un ministre respecte sa parole.

Kris Austin a aussi affirmé qu’il n’a jamais eu le privilège d’apprendre le français à l’école et qu’il est le «résultat d’un échec du système» d’éducation anglophone. Le président de circonscription de Restigouche-Ouest, Léopold Ouellet, a alors pris la parole.

«Vous affirmez que vous n’avez pas eu la chance d’apprendre le français, mais vous êtes 50 ans en retard M. le ministre, n’essayez pas de changer les choses à votre façon, ça ne marchera pas. […] Les lois sont là.»

Peu de temps après, un autre membre, Roger Léger, de Dieppe, a pris la parole pour défendre le nouveau ministre.

«C’est à cause de gens comme [Jean-Maurice] Simard, [Percy] Mockler, et [Jean] Gauvin qu’on a eu la chance de faire du rattrapage et de s’intégrer dans un parti pendant la nouvelle vague de l’époque. […] je veux remercier la population anglophone du N.-B. pour sa tolérance quand c’était notre tour de faire du rattrapage. Il y avait des intolérances et des inégalités pendant un siècle, et vous nous avez donné la chance de nous rattraper.»

Il a affirmé que les francophones devraient laisser le champ libre à Kris Austin et d’autres membres de «réintégrer» le parti à leur tour.

Dans son discours aux troupes progressistes-conservatrices, Blaine Higgs a souligné les propos de Roger Léger et l’a remercié.

Lorsqu’on a interrogé Blaine Higgs au sujet de cette «tolérance» des anglophones envers les francophones au sein du parti, il s’est plutôt lancé sur le sujet de l’immersion française.

Son gouvernement veut faire une réforme de l’apprentissage du français dans les écoles anglophones parce que trop peu d’élèves anglophones peuvent parler français lorsqu’ils obtiennent leur diplôme.

«Je pense que ce qu’on demande, c’est que la population francophone soit tolérante face à la situation du système scolaire anglophone», a-t-il affirmé.

Fusion des régies

Ce n’est pas la première fois que Kris Austin affirme qu’il appuie le bilinguisme et le droit de recevoir des services dans les deux langues officielles.

Mais il s’est déjà opposé à des acquis de la communauté francophone, dont l’existence du poste de Commissaire aux langues officielles, qui est chargé de faire respecter ce droit. Il s’oppose aussi à la dualité en santé.

Il a réaffirmé samedi qu’il serait «plus efficace» que les soins de santé au N.-B. soient gérés par «une régie bilingue», quitte à ce que les hôpitaux fonctionnent toujours dans leur langue.

«Si on est pour avoir de l’efficacité, c’est toujours mieux d’en avoir une que deux. Et ce n’est pas un enjeu linguistique du tout, ce que je dis, c’est qu’avoir deux régies fusionnées en une régie bilingue serait la façon la plus efficace d’aller de l’avant», a-t-il affirmé.

Le ministre Daniel Allain, pour sa part, affirme à nouveau qu’il doit «sensibiliser» Kris Austin à ce sujet.

«Les francophones, on n’a pas perdu de droits jusqu’à date. Il y a un nouveau venu à la table, on va avoir des discussions, j’ai de la sensibilisation à faire.»

Un candidat s’en prend à Higgs

L’un des deux candidats à la présidence du parti, Andrew Dawson, a déclaré que «quelque chose cloche» avec le Parti progressiste-conservateur.

Il a raconté qu’il a décidé de se porter candidat à la présidence du parti en raison de la lettre de Maurice Arsenault, qui a récemment réclamé une révision de la chefferie à la suite de la nomination de Kris Austin comme ministre de la Sécurité publique.

Il a assuré qu’il tient au caractère bilingue du parti PC, et qu’il était inquiet que les membres francophones du parti se sentent «aliénés», notamment à cause du passé de Blaine Higgs au sein du parti Confederation of Regions (CoR) et de l’arrivée récente de Kris Austin dans le parti conservateur.

«Je ne voulais pas que des tensions linguistiques s’enveniment dans ce parti», dit-il.

Il affirme que Blaine Higgs est un bon premier ministre, mais qu’il n’est pas un bon chef de parti.

Le premier ministre a refusé de répondre aux affirmations de M. Dawson.

L’autre candidate, Erika Hachey, l’a finalement emporté avec 110 votes contre 70 pour M. Dawson.

Elle remplace le président sortant, Claude Williams, qui était en poste depuis trois ans.