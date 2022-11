École Mathieu-Martin: 50 ans au service de la jeunesse et de la francophonie

L’école secondaire Mathieu-Martin fête son demi-siècle! De 1972 à nos jours, la polyvalente de Dieppe n’a cessé de contribuer à la survie de la langue française dans la région.

Dimanche, diplômés et membres du personnel se sont rassemblés pour souligner son 50e anniversaire. L’événement a été l’occasion pour les anciens de se replonger dans les souvenirs.

«À l’époque, on pouvait fumer dans le carrefour étudiant, il y avait un nuage de fumée à l’intérieur de l’école», se remémore Robert Basque, qui a fait partie de la toute première cohorte. L’école a ouvert ses portes quand se jouait la Série du siècle opposant les meilleurs hockeyeurs du Canada à ceux de l’URSS, mentionne aussi celui qui est devenu avocat.

«Le jour de la finale, il n’y avait pas grand-monde dans l’école!»

Au fil des années, Mathieu-Martin a servi de tremplin à une foule de personnalités au parcours remarquable, comme l’ancien premier ministre Bernard Lord, et a vu défilé une foule d’artistes bien connus: Travis Cormier, Marie-Jo Thério, les membres du groupe Les Païens, Caroline Savoie, Julie Aubé, Raphaël Butler, Josiane Comeau, Menoncle Jason, Gabriel Malenfant parmi tant d’autres.

«Il y a tellement d’avocats, de médecins, d’entrepreneurs qui sont passés par Mathieu-Martin et qui continuent de parler français et dont les enfants continuent de fréquenter l’école, note Robert Basque. Ç’a contribué à sauvegarder le français dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick.»

Ébranlée par une vague de suicides à la fin des années 1990, l’école secondaire a aussi traversé une période sombre.

«L’important, ce n’est pas le nombre de fois que tu tombes, c’est de pouvoir de relever à chaque fois», a souligné l’ancien directeur Michel Power, qui a connu cette période difficile alors qu’il était enseignant.

Fréquenté par 1335 élèves, l’établissement scolaire est le plus peuplé de la province.

Mia Delle Donne, finissante de Mathieu-Martin en compagnie de son grand-père Dollard LeBlanc, premier directeur de l’école. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Dollard LeBlanc, le directeur fondateur de l’école secondaire. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Le cinquantième anniversaire de l’école Mathieu-Martin était l’occasion de se replonger dans l’histoire et les souvenirs. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre L’équipe de hockey de l’école en 1984. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre L’édition de juin 1999 du journal étudiant, au ton humoristique et décalé. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

«Il a fallu lutter»

Dollard LeBlanc, qui a été directeur de la polyvalente de 1972 à 1990, rappelle que l’école n’aurait pas vu le jour sans la mobilisation de la communauté acadienne. Il a fallu s’opposer au projet de rassembler au sein d’un immense établissement bilingue scolaire la population de l’école secondaire francophone Vanier avec celle des trois écoles secondaires anglophones de la région.

«On craignait l’assimilation à l’anglais», mentionne M. LeBlanc.

Jean Richard, qui était alors impliqué au sein de l’association des enseignants, est de ceux qui ont milité pour la création de l’école.

«Les décisions étaient prises par les anglophones, il a fallu lutter pour obtenir une association francophone et notre propre district», raconte-t-il.

Autre anecdote, le nom a été proposé par le père Clément Cormier, fondateur de l’Université de Moncton, pour honorer la mémoire de Mathieu Martin, le premier Acadien à être né sur les terres de la Nouvelle-France en 1636 à Port-Royal.

«On vise l’excellence»

L’approche pédagogique au sein de l’établissement n’a cessé d’évoluer depuis sa création, souligne l’actuelle directrice, Nicole LeBlanc.

«L’école de l’année 2022 ne ressemble pas du tout à ce qu’elle était en 1972. Aujourd’hui, l’école n’est pas seulement un endroit où on enseigne des connaissances, c’est un endroit où on développe des compétences, où les gens sont amenés à créer, à innover pour répondre aux besoins du monde et de leur communauté. Les jeunes sont actifs dans leurs apprentissages et les enseignants sont là pour les guider, pas pour donner des leçons toutes faites.»

Et les nouveaux projets se succèdent: Mathieu-Mathieu a récemment inauguré une classe extérieure et un terrain à surface synthétique.

«L’école continue de s’épanouir, lance Nancy Parker, enseignante-ressource. On vise l’excellence, et on voit que les gens sont très attachés à leur école… Mathieu un jour, Mathieu toujours!»