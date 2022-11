Saint-Jean: un nageur manque à l’appel

Une importante opération de recherche était en cours dimanche à Saint-Jean afin de retrouver la trace d’un nageur qui manque à l’appel depuis samedi soir.

La Force policière de Saint-Jean a indiqué que le personnel d’urgence a répondu à 23h58 à un appel faisant état d’un nageur disparu dans le secteur de la gare maritime de Digby.

Selon la police, un homme âgé de 57 ans qui est un nageur passionné s’était rendu dans le secteur plus tôt dans la journée pour nager.

Les affaires personnelles de Paul Davis ont été retrouvées plus tard sur une plage au sud de la gare maritime.

Paul Davis manque à l’appel depuis samedi soir. – Gracieuseté

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage a été contacté pour envoyer une équipe de recherche et de sauvetage.

En plus du service de police et d’incendie de Saint-Jean, la Garde côtière canadienne et les Forces armées canadiennes se sont rendues sur les lieux pour participer aux recherches sur le rivage et sur l’eau par bateau et par hélicoptère.

Malgré les efforts déployés, les recherches menées sur une partie du littoral et des eaux du fleuve Saint-Jean, du port de Saint-Jean et de la baie de Fundy n’ont pas permis de retrouver le disparu.

La police a indiqué dimanche soir que les recherches étaient terminées.

Elle invite toute personne qui aurait eu des contacts avec M. Davis ou l’aurait vu depuis le début de l’après-midi du samedi 5 novembre de contacter la police.

L’Unité des crimes majeurs de la Force policière de Saint-Jean et les services médico-légaux ont été appelés à enquêter.