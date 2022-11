Dans la rue contre la privatisation en santé

La volonté du gouvernement Higgs de se tourner davantage vers le secteur privé pour la prestation de services de santé dans la province inquiète. Lundi, une quarantaine de citoyens se sont rassemblés à Riverview pour exprimer leurs préoccupations.

Après avoir prolongé son partenariat avec la plateforme de soins virtuels eVisitNB, Fredericton a annoncé le mois dernier la mise en place d’un projet pilote avec une clinique privée, le Centre d’ophtalmologie Acadie Bathurst, pour accroître le nombre d’interventions chirurgicales de la cataracte.

Le nouveau ministre de la Santé Bruce Fitch dit envisager des collaborations avec d’autres cliniques privées pour les régions de Miramichi, d’Edmundston et de Fredericton. Son gouvernement y songe notamment pour des opérations de la cataracte, des analyses sanguines, des colonoscopies ou des services de radiologie afin d’alléger les longues listes d’attentes dans les hôpitaux.

Cette tendance ne rassure pas Bernadette Landry qui craint que la population perde un droit de regard et son droit à l’information. Pancarte à la main, la coprésidente de la Coalition du Nouveau-Brunswick sur la santé était de ceux qui ont protesté lundi matin devant le bureau du ministre Fitch.

«En nous tournant vers des entreprises privées pour livrer des services de santé, nous perdons le contrôle de notre système public de santé», exprime-t-elle.

«Dans le système public, les gestionnaires doivent rendre des comptes aux députés et à l’Assemblée législative. De cette façon, nous pouvons savoir ce qui se passe, mais quand cette responsabilité est transférée à une entreprise, celle-ci peut refuser de dévoiler l’information pour protéger ses intérêts commerciaux.»

Mme Landry réclame plutôt la création d’incitatifs pour favoriser le recrutement et le maintien en poste.

«La privatisation ce n’est pas la solution, ça va empirer la situation, lance-t-elle. Le système public ne va pas bien et a besoin d’aide. Les travailleurs de la santé qui se démènent au point de faire du surmenage méritent des primes. Il faut les encourager à rester, il faut les écouter.»

La semaine dernière, une lettre signée par une centaine de Néo-Brunswickois opposés à la privatisation des soins a été envoyée à tous les députés provinciaux.

Daniel Légère, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau‑Brunswick, est l’un des signataires. Selon lui, une concurrence accrue du secteur privé risque d’accélérer l’exode de travailleurs de la santé et de compromettre la capacité du système public à livrer les services.

«On va saigner les ressources humaines du secteur public», s’exclame le syndicaliste.

«Ces entreprises vont piger du personnel soignant au sein du système public de santé: dans les hôpitaux, dans les cliniques publiques et les foyers de soins. Le manque criant de personnel dans le système public ne va donc que s’aggraver.»

Les entreprises pourraient choisir de concentrer davantage les soins dans les centres urbains, avance également M. Légère.

«On craint aussi de perdre des droits comme l’équité salariale ou les droits linguistiques qui sont garantis dans un système public.»

Lise Ethier, une infirmière à la retraite qui avait manifesté contre le transfert de gestion du programme extra-mural, est de retour aux barricades.

«Plus on prive de ressources nos équipes, plus on nous pousse vers le privé», mentionne-t-elle.

La Coalition du N.-B. sur la santé espère obtenir une rencontre avec le ministre Fitch.

«Il faut que la population réagisse et que plus de gens dénoncent ça, déclare sa coprésidente, Bernadette Landry. Le gouvernement réagira lorsque la pression sociale sera forte. On compte sur les gens pour écrire aux députés! On a besoin de nos hôpitaux, de nos cliniques, il faut les renforcer!»