De nouvelles accusations déposées à l’endroit de Maurice Landry

Un résident de Beresford qui est accusé d’être à l’origine d’un incendie criminel et d’avoir omis de se conformer à une ordonnance de probation a vu d’autres accusations de nature criminelle être déposées à son endroit.

Maurice Landry a de nouveau comparu en Cour provinciale lundi matin, à Bathurst.

Après une nouvelle enquête à son sujet, la police régionale BNPP a déposé des accusations d’avoir proféré des menaces et de voies de fait contre l’homme qui est âgé de 68 ans.

Devant le juge Eric Sonier, l’avocat de la défense Me Dave Paulin a demandé un ajournement des procédures afin de permettre à son client de finaliser sa demande d’aide juridique.

L’accusé sera de retour devant le tribunal le 5 décembre afin d’enregistrer un plaidoyer aux nouveaux chefs d’accusation qui pèsent contre lui.

Dans une comparution s’étant déroulée plus tôt en septembre, Maurice Landry avait plaidé non coupable aux deux premiers chefs d’accusation déposés à son endroit.

La première série d’incidents reprochés à Maurice Landry s’est déroulée à Beresford le 12 mai 2022. La police régionale BNPP avait déposé des accusations contre l’individu deux mois plus tard.

L’accusé demeure en liberté sous certaines conditions en attendant sa prochaine comparution devant le tribunal.

En plus de devoir garder la paix et avoir une bonne conduite, il est interdit à l’individu d’avoir des contacts avec la présumée victime de menaces et de voies de fait.

Le juge Sonier a également interdit à Maurice Landry de fréquenter le secteur de la subdivision Bayview à Beresford, où se trouve un important parc de roulottes et de maisons mobiles.