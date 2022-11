Flambée du prix du diesel: la faute au kérosène

La brutale augmentation du prix du diesel et du mazout au N.-B. peut se résumer en un mot: kérosène.

Samedi, le prix maximum du diesel dans la province a été fixé à 3,07$ le litre, une augmentation de 68,6 cents sur le prix établi deux jours plus tôt.

Le prix maximum du mazout (avec livraison) a pour sa part été majoré de 67,2 cents. Il se situe maintenant à 2,84$

En automne et en hiver, le kérosène est un important additif des produits pétroliers qui sont sensibles au froid.

Or jeudi, le prix du kérosène a augmenté de manière spectaculaire au port de New York, a expliqué Dave Young, directeur d’affaires réglementaires de la Commission de l’énergie et des services publics du N.-B. (CESP), en entrevue, lundi.

La CESP tient compte, entre autres, du spot price (prix au comptant) du kérosène pour calculer le prix de vente des produits pétroliers au N.-B.

S’il est difficile pour le moment de connaître les facteurs spécifiques qui ont influencé le prix du kérosène, on peut sans peine juger l’importance de cet additif quand on sait qu’il représente actuellement 78,4% du mélange composant le diesel, et 76% de celui du mazout.

La CESP réglemente le prix des produits pétroliers depuis 2006. M. Young a avoué ne pas se souvenir d’une augmentation aussi prononcée au cours de cette période.

Le prix des produits pétroliers peut être modifié chaque semaine, mais M. Young a rappelé que la CESP peut réajuster les prix dès qu’une variation de six cents le litre ou plus est observée, dans le cas du pétrole et du diesel, et de cinq cents, dans le cas du mazout.

Les autres provinces de l’Atlantique ont également subi des augmentations substantielles.

En Nouvelle-Écosse, le prix maximum du diesel a été fixé à 2,51$ le litre, tandis qu’à Terre-Neuve-et-Labrador il se détaille à 2,67$.