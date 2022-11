La petite chapelle sur le bord de la côte à Cocagne

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La paroisse catholique Saint-Pierre de Cocagne vient d’hériter d’un cadeau significatif de la part du père Raymond Richard de Shediac-River. Le prêtre de 92 ans a cédé sa petite chapelle à la communauté.

Du stationnement de l’église paroissiale, en regardant à l’horizon face au havre de Cocagne, on aperçoit cette chapelle en bois, bâtie à l’intention du père Raymond Richard.

Le prêtre a fait ériger son petit chef-d’œuvre il y a une quinzaine d’années, dans le cadre de son 50e anniversaire de sacerdoce.

En 2006, l’homme d’église voulait réaliser un projet pour se rappeler de cet anniversaire.

«J’aurais pu partir en voyage mais quand tu arrives ensuite, tu as des souvenirs, mais après tu n’as rien», dit-il.

Il a parlé de son projet à Ronald Léger.

«Un bon vieux charpentier, ajoute-t-il. En 2007, Ronald m’a dit: quand est-ce qu’on bâtit la chapelle? Je lui ai dit: tout de suite, on commence.»

Le charpentier assisté de François, le frère du prêtre, ont bâti la chapelle en l’espace d’un mois. Deux autres frères du prêtre, Roger et Albert, qui étaient de passage en vacances, ont mis la main à la pâte eux-aussi.

«En 2008, au printemps, on l’a peinturée. La chapelle était finie, prête pour le 50e», explique-t-il.

Durant la construction, les religieuses de la Congrégation Notre-Dame devaient fermer leur couvent à Notre-Dame-de-Kent.

«Elles m’ont tout donné les meubles, l’autel, les prie-Dieu, le chemin de croix», de même que quelques statues, la lampe du sanctuaire et le tabernacle, indique le père.

Les sœurs lui ont également offert des vêtements liturgiques.

«Les trois prie-Dieu ici appartenaient à Mgr Norbert Robichaud, archevêque de Moncton, informe le prêtre acadien. C’était dans sa chapelle privée. Il avait donné ça à sa sœur, religieuse à Notre-Dame de Kent. Alors j’ai hérité de ça.»

Son précieux crucifix provient des ateliers Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli, au Québec. Plusieurs chapelets géants, donnés par des amis, sont accrochés autour de la chapelle d’une superficie d’environ 12 pieds de long par 10 pieds de large.

«L’intérieur a été verni par Albert Poirier qui est maintenant décédé», rapporte le prêtre. C’est Paul Cormier de Cocagne qui a peint l’extérieur.

«J’ai pensé l’appeler la chapelle de la Visitation, parce que moi je suis natif de Grande-Digue. La patronne de Grande-Digue c’est Notre-Dame de la Visitation, et j’ai été ordonné le 31 mai, fête de la Visitation», dit le père Raymond Richard.

Le prêtre de 92 ans préside encore des messes.

«Je suis vicaire dominical de Cocagne, Saint-Antoine, Notre-Dame depuis 2001», précise-t-il. Le vicaire célèbre aussi la messe dans un foyer-résidence de Saint-Antoine, ainsi qu’au P’tit chez-nous à Grande-Digue. Il préside des funérailles à l’occasion.

Le vicaire dominical a déjà célébré des messes dans sa chapelle.

«Depuis 2008, quand je ne vais pas dans les foyers, le restant de la semaine je dis ma messe.»

La petite chapelle a été construite sur le terrain du père Raymond Richard à Shediac-River.

«Je commence à avancer en âge», déclare le père. Il y a quatre ans, il s’est dit: «Si je pouvais donc trouver quelqu’un qui veut acheter mon terrain, et qui me permettrait de rester ici pareil.» Six mois après, son vœu s’est réalisé.

Avec son terrain vendu, le prêtre devait trouver un endroit pour placer sa chapelle et son petit phare. En 2020, Norman Hébert, Chevalier de Colomb de Cocagne, lui a trouvé un emplacement pour sa chapelle, soit l’endroit actuel derrière l’église paroissiale.

En fait, ce sont les Chevaliers de Colomb et la paroisse de Cocagne qui se sont occupés du déménagement de la chapelle, qui s’est déroulé au cours de l’été.