Madawaska: un service de transport communautaire sur le point de voir le jour

Avant même le dépôt des recommandations du dossier du transport en commun au Madawaska, le développement d’une initiative de transport communautaire a été mis en branle récemment dans la région.

Ce service, réalisé par l’entremise de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest, permettra donc aux moins bien nantis des environs d’Edmundston et du Haut-Madawaska d’obtenir un service de transport abordable.

L’objectif du secteur du développement communautaire de la CSRNO est de lancer ce nouveau service d’ici la fin du mois de janvier.

Selon la coordonnatrice du secteur, Élaine Côté, il servira avant tout à répondre aux besoins de base des gens dans le besoin, que ce soit pour aller faire des emplettes, au travail ou à des rendez-vous médicaux par exemple.

Bien qu’il n’y ait pas nécessairement de lien direct avec l’étude sur le transport communautaire au Madawaska qui est cours actuellement, Mme Côté estime qu’il rejoindra sûrement une partie des recommandations de la firme Vecteur 5 qui est chargée de l’étude.

«Dans certaines régions, ça fait déjà quelques années que ce service-là existe et, de notre côté, c’est avec ce service-là que l’on va commencer (…) Avec l’étude sur le transport, il y aura sûrement d’autres projets et d’autres partenaires qui vont s’ajouter éventuellement, mais pour l’instant, je m’occupe du premier service qui va être offert.»

Le secteur de développement communautaire disposera donc d’une enveloppe budgétaire annuelle pour financer le service.

Fonctionnement

Le fonctionnement du nouveau service s’apparentera, à certains égards, au service AUTO-nomie qui existait au Madawaska il y a quelques années.

Les bénévoles iront chercher les clients à leur domicile afin de les apporter à l’endroit de leur choix. Le service fonctionnera aussi selon un horaire précis, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Les gens doivent aussi contacter le service au moins 48 heures avant qu’ils n’en aient besoin.

Tout dépendant de la situation des clients, ceux-ci pourraient obtenir le service gratuitement, étant donné qu’il pourrait être couvert par le ministère du Développement social.

«L’objectif présentement est de couvrir le plus de besoins possible. C’est sûr qu’au début, ce sera davantage des personnes qui proviennent des services du Développement social, mais, par la suite, ce seront des personnes qui n’ont tout simplement pas de véhicule et qui veulent utiliser nos services.»

Peu importe les frais à débourser, Mme Côté estime qu’ils devraient être inférieurs aux services de taxi.

Une des différences, toutefois, est que les conducteurs du service AUTO-nomie étaient payés. Du côté du nouveau service de transport communautaire, ce seront des bénévoles, avec leurs propres véhicules qui s’en chargeront.

Un service de répartition des appels sera effectué par une entreprise indépendante.

Bénévoles

Élaine Côté assure que les bénévoles obtiendront des dédommagements pour les kilomètres qu’ils parcourent (46 cents/kilomètre), une formation et d’autres avantages et récompenses ici et là.

«Il va y avoir des tirages et des prix annuels aux bénévoles. Chaque bénévole obtiendra aussi une trousse de départ qui comprendra une trousse de premiers soins, des câbles de survoltage, des lingettes pour leur auto, etc. Une soirée de reconnaissance annuelle aura aussi lieu et il y aura de plus gros prix.»

Un processus de recrutement de bénévoles est en cours. Afin de lancer ce service de transport, il doit y avoir au moins 12 conductrices ou conducteurs ayant été formés.

«La recherche de bénévoles va bien. C’est sûr que c’est beaucoup de bouche à oreille. On est au début de notre période de recrutement, mais, au moins, on entend que les gens savent que c’est important un service comme ça.»

En plus d’Élaine Côté, le président du chapitre d’Edmundston du Front commun pour la justice sociale, Denis Boulet, et le gestionnaire des services aux bénévoles du Réseau de santé Vitalité au Nord-Ouest, Kevin Roussel, participent au recrutement.

M. Boulet salue d’ailleurs cette initiative de la CSRNO avec enthousiasme. Il dit s’être joint au comité organisateur pour représenter le chapitre du Front commun d’Edmundston à la suite d’un mémoire que l’organisme a soumis à la CSRNO, en juin, au sujet du transport communautaire.

«Je crois que cette initiative va offrir une option de plus à ceux et celles qui n’ont pas de voitures pour aller à leurs rendez-vous ou pour aller faire leurs commissions. C’est aussi une belle occasion pour les bénévoles de faire des connexions et ainsi diminuer l’isolement.»

Pour l’instant, une partie du Nord-Ouest, soit Edmundston, Haut-Madawaska et les environs profiteront du service. Éventuellement, il devrait couvrir l’ensemble du Nord-Ouest, jusqu’à Grand-Sault et Saint-Quentin.

Pour plus d’informations, les gens peuvent contacter Élaine Côté au 506-388-6818 ou par courriel: e.cote@csrno.ca