Belledune: un homme accusé de meurtre

Un homme de 39 ans de Nash Creek, dans le Restigouche, a été accusé de meurtre au deuxième degré en lien avec l’homicide d’un homme de 39 ans de Belledune.

Dimanche, vers 10h35, des agents du Détachement de la région Chaleur de la GRC se sont rendus à une résidence de la route 134, à Nash Creek, en lien avec une autre affaire. À leur arrivée, les policiers ont abordé un homme de 39 ans, qui les a informés qu’il venait de tirer sur un autre homme.

Les policiers ont trouvé le corps de l’homme derrière un cabanon, sur la propriété.

La GRC a plus tard établi l’identité de l’homme décédé. Il s’agit de Scott Devereaux, 39 ans, de Belledune.

L’homme de 39 ans de Nash Creek a été arrêté sur les lieux, sans incident.

Lundi, Nathan Meade a comparu en cour provinciale à Campbellton et a été accusé de meurtre au deuxième degré. Il a été remis en détention jusqu’à sa prochaine comparution, le 21 novembre.

Si vous vivez dans le secteur de la route 134, à Nash Creek, et avez une caméra de surveillance sur votre propriété ou si vous avez circulé dans ce secteur dimanche, entre 10h et 10h35, et que vous avez été témoin de quelque chose de suspect, veuillez communiquer avec la police.

Si vous avez des renseignements au sujet de l’incident, veuillez communiquer avec le Groupe des crimes majeurs au 1-888-506-1GRC (1472). Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1‑800‑222‑8477.