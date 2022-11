Le vaccin de Pfizer offert aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans

Les enfants du Nouveau-Brunswick âgés de 6 mois à 5 ans peuvent maintenant recevoir le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer.

Le vaccin de Moderna était déjà disponible pour les enfants de ce groupe d’âge.

«La Santé publique recommande toujours fortement aux gens du Nouveau-Brunswick de s’assurer que leur vaccination contre la COVID-19 est à jour», a déclaré le médecin-hygiéniste en chef par intérim, le Dr Yves Leger.

«Cela signifie notamment que les jeunes enfants devraient recevoir un premier vaccin, et que toutes les personnes vaccinées devraient recevoir une dose de rappel lorsqu’elles y sont admissibles. Cette mesure est d’autant plus importante alors que les gens passeront de plus en plus de temps à l’intérieur puisque les mois d’hiver approchent et que nous nous attendons à une hausse des maladies respiratoires comme la COVID-19.»

Les doses de rappel sont offertes à toutes les personnes âgées de six mois et plus, à condition qu’il se soit écoulé cinq mois depuis leur dose précédente ou depuis leur infection à la COVID-19 (en prenant la plus récente des deux dates).

Des cliniques de vaccination sont toujours offertes par la Santé publique dans l’ensemble de la province et dans des pharmacies participantes. Des renseignements sur les lieux où se tiennent les cliniques de vaccination sont disponibles en ligne ou en téléphonant au 1-833-437-1424.