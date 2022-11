Poussière volcanique: un énorme potentiel à Dalhousie

Le Canada a l’ambition de réduire annuellement de 15 millions de tonnes ses gaz à effet de serre (GES) annuellement d’ici 2030. À elle seule, la ville Dalhousie pourrait être responsable de quatre millions de tonnes grâce à une poussière volcanique.

«Notre région a subi de lourds dégâts économiques après la fermeture de notre moulin de pâte et papier et des industries qui tournaient autour de lui. Mais aujourd’hui, on a sous les yeux un projet avec un potentiel grandiose, un projet vert et porteur d’emplois.»

Le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, avait peine à contenir son enthousiasme, mardi, face au projet d’exploitation de pouzzolane pressenti pour Dalhousie.

Il y a environ un an et demi, les compagnies Carboniq et Cimbec ont identifié un dépôt substantiel de cette roche volcanique dans ce secteur du Restigouche. Après quelques relevés de surface, elles ont passé aux choses sérieuses l’été dernier en effectuant des forages. Trois kilomètres de carottes (échantillons) ont ainsi été récoltés. Et à première vue, le site est prometteur.

«Les forages démontrent une très bonne continuité géologique et géochimique. Nous n’avons pas terminé nos analyses, mais c’est encourageant», soutient Réjean Carrier de Carboniq.

Le gouvernement fédéral, par biais de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, a décidé d’embarquer dans l’aventure. Résultat? Un investissement de plus de 1,2 million $. L’argent servira notamment à poursuivre les travaux préliminaires en vue d’une exploitation, notamment l’évaluation de l’envergure et de la qualité du gisement, ainsi que la réalisation de relevés environnementaux dans la zone d’activités.

Le programme de forage doit se terminer en décembre. Les analyses en laboratoire – nécessaires pour bien cartographier le gisement – devraient pour leur part être disponibles en début de 2023.

Le projet

Selon les chiffres avancés par le député fédéral, pour chaque tonne de ciment produite, 0,8 tonne de GES est rejetée. Cela représente de 7 à 8% des émissions de GES produit à l’échelle mondiale, ce qui fait de cette industrie l’une des plus polluantes de la planète. Les promoteurs du projet de pouzzolane clament qu’avec ce produit, ils pourraient réduire annuellement de quatre millions les GES au Canada, soit l’équivalent des rejets totaux de trois cimenteries de la taille de celle de Port-Daniel en Gaspésie. Comment au juste?

La pouzzolane est une roche volcanique que l’on retrouve en grande quantité dans cette partie du Restigouche en raison de l’éruption du mont Sugarloaf il y a plus de 400 millions d’années. Au fil des siècles, les cendres de cette éruption se sont compactées pour former de la roche. Cette roche aurait la chimie nécessaire pour remplacer un peu plus du quart du clinker (calcaire calciné), produit utilisé dans la fabrication du ciment. C’est la production du clinker qui est responsable de la majeure partie de la consommation d’énergie des cimenteries et de leurs rejets de gaz à effet de serre.

«Quand on calcine le clinker, il libère naturellement du CO2 en plus de nécessiter un combustible qui lui aussi émet des GES. Il y a 400 millions d’années, le volcan a fait ce travail de combustion naturellement et ç’a donné la pouzzolane. Finement broyée, elle peut développer des propriétés cimentaires et remplacer une partie du clinker. C’est le projet que l’on développe ici», explique M. Carrier, notant l’immense potentiel de réduction de GES.

«C’est l’une des plus belles solutions en ce moment pour décarboniser l’industrie du ciment. Le projet de Dalhousie équivaudrait à réduire les rejets de GES de trois cimenteries de la taille de celle de Port-Daniel en Gaspésie. Il y a de quoi être fier à l’idée que Dalhousie pourrait devenir l’un des grands joueurs canadiens de la réduction des GES», ajoute son confrère Guy Rousseau de Cimbec.

Perspectives encourageantes

Jean-Philippe Levesque est propriétaire de l’entreprise LCL Excavation qui se spécialise dans l’exploitation d’agrégats. Elle possède une carrière à Charlo et une autre à Dalhousie. C’est cette dernière qui intéresse l’équipe de Cimbec/Carboniq. LCL Excavation l’exploite surtout sa carrière en surface. Mais plus profond sous celle-ci se trouve une bonne partie du gisement de pouzzolane. Advenant que le projet aille de l’avant, il devra tirer un trait sur l’exploitation de cette carrière. Du moins pour l’agrégat.

«Cette carrière-ci devra alors définitivement changer de vocation», confirme M. Levesque qui ne voit pas cela comme un aspect négatif, bien au contraire.

«Ce projet de pouzzolane, ce n’est pas comparable à l’exploitation d’agrégats. L’impact économique risque d’être incroyable, ça créera de l’emploi pour des générations. Ça redonnera une seconde vie à Dalhousie. C’est la meilleure utilité que l’on puisse rêver pour cette carrière», dit-il.

Selon le député Arseneault, s’il se concrétise ce projet pourrait en effet se traduire par la création de nombreux emplois. On parle d’au moins 500 sur deux ans pour la seule phase de construction des infrastructures. Pour celle de l’exploitation, on prévoit nécessiter environ 170 travailleurs, et ce, durant de nombreuses années.

À cela s’ajouterait la relance des activités du port et de la voie ferroviaire.